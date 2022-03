C'è un'Italia che funziona: Gnonto trascina l'Under 19

Dopo il 2-2 contro la Germania, l'Italia Under 19 sabato ha fatto il suo dovere battendo 4-0 i padroni di casa della Finlandia. Una vittoria a dir poco fondamentale in vista della partita decisiva di martedì, con gli Azzurrini che si giocheranno contro il Belgio la qualificazione egli Europei che si svolgeranno a giugno in Slovacchia. Partita senza storia, con gli Azzurrini che - sotto la neve - hanno messo in discesa la partita già nel primo tempo con i suoi tre uomini migliori: al 22' la sblocca lo juventino Miretti, che trasforma un rigore procurato dal suo compagno in bianconero Mulazzi; al 42' Gnonto raddoppia con un mancino dai 16 metri che si insacca nell'angolino basso, poi un minuto dopo ancora l'ex Inter sfrutta un pasticcio del portiere avversario firmando il 3-0; nella ripresa chiude i conti Casadei, che si fionda su una deviazione aerea di Nasti anticipando Riihimaki e fissando il 4-0 finale. «Una grandissima emozione - dice al termine della partita a figc.it il centrocampista dell’Inter - ma sono soprattutto contento per la vittoria della squadra. E adesso ce la andremo a giocare con il Belgio, daremo tutto quello che abbiamo per conquistare il passaggio alle finali dell’Europeo». Appuntamento decisivo fissato quindi per martedì 29 aprile alle 16:30 con Italia-Belgio: la partita verrà trasmessa sul canale Youtube della Figc Vivo Azzurro.

IL TABELLINO

FINLANDIA-ITALIA 0-4

RETI: 22' rig. Miretti (I), 42' Gnonto (I), 43' Gnonto (I), 29’ st Casadei (I).

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Scalvini, Mulazzi (1’ st Turicchia); Fabbian (36’ st Terracciano), Faticanti, Casadei; Miretti (19’ st Giovane); Gnonto (1’ st Nasti), Ambrosino (30’ st Baldanzi). A disp. Zacchi, Coppola, Fazzini. All. Nunziata.

FINLANDIA (4-3-3): Riihimaki; Kemppainen (1’ st Kivikko), Koskela (19’ st Nikki), Talo, Wallius; Stjopin (42’ st Meriluoto), Hyrylainen (32’ st Patut), Walta; Terho, Sadiku, Saarikivi (19’ st Koskinen). A disp. Henriksson, Ikonen, Pettersson, Keskinen. All. Lundberg.

ARBIRO: Aleksandrs Anufrijevs (Lettonia).

ASSISTENTI: Jevgenijs Morozovs (Lettonia) e Erik Weiss (Slovacchia).

QUARTO UFFICIALE: Peter Kralovic (Slovacchia).

AMMONITI: Zanotti (I), Kemppainen (F), Terracciano (I).