Italia Under 16, imbattuti con la Germania! I nostri 2006 meglio dei tedeschi

Dopo il 3-3 nella prima amichevole di sabato, l'Italia Under 16 si è imposta per 2-1 sui pari età della Germania. Se nella prima partita l'eore di giornata era stato l'atalantino Ragnoli Galli, autore della doppietta che ha permesso agli Azzurrini di rimontare dal 3-1 al 3-3, stavolta l'uomo copertina è il centrocampista della Spal Jacopo Simonetta, che entra dalla panchina e segna il gol della vittoria dopo che la Germania aveva risposto con Watjen al vantaggio italiano arrivato nel primo tempo grazie ad una autorete di Von der Hitz.

«La squadra oltre ad aver vinto ha giocato bene – sottolinea Zoratto a figc.it – e i ragazzi hanno dimostrato grande carattere e personalità. Dovevo vedere dei giocatori che non avevano ancora mai disputato una gara a livello internazionale e le risposte sono state soddisfacenti, non è mai facile tornare dalla Germania con due risultati positivi». Il prossimo appuntamento per gli Azzurrini è in programma il 12 e il 14 aprile, quando al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia affronteranno in un’altra doppia amichevole l’Ungheria.

IL TABELLINO

GERMANIA-ITALIA 1-2

RETI: 35’ aut. Von der Hitz (G), 4’ st Watjen (G), 7’ st Simonetta (I).

GERMANIA (4-2-3-1): Blazic; Von der Hitz (11’ st Bulut), Rahmann, Rexhepi (1’ st Odogu), Kabar; Gurpuz (23’ st Hennig), Watjen (23’ st Bayindir); da Silva Moreira (1’ st Herrmann), Ramsak (11’ st Preuss), Brunner; Bujupi (23’ st Alaoui). A disp. Schlieck, Dardai. All. Wuck.

ITALIA (4-3-1-2): Consiglio (13’ st Martinelli); Meringolo (1’ st Ventre), Sadotti, Zilio, Pagnucco; Mannini (37’ st Arrigoni), Riccio, Cissé (37’ st Scotti); Romano (1’ st Simonetta); Ravaglioli (37’ st Mendicino), Sia (13’ st Ragnoli Galli). A disp. Previtali, Ramaj. All. Zoratto.

ARBITRO: Felix Berger (Germania).

ASSISTENTI: Jannis Jaschke (Germania) e Simon Henninger (Germania).

QUARTO UFFICIALE: Timo Hager (Germania).

AMMONITO: Von der Hitz (G).

La formazione titolare dell'Italia Under 16 mandata in campo a Wetzlar dal ct Daniele Zoratto contro la Germania

IL TABELLINO DI SABATO

GERMANIA-ITALIA 3-3

RETI: 41’ Kabar (G), 4’ st Kabar (G), 20’ st Scotti (I), 25’ st Brunner (G), 27’ st Ragnoli Galli (I), 29’ st Ragnoli Galli (I).

GERMANIA: Schlieck; Bulut (28’ st Von der Hitz), Odogu, Preub (28’ st Rexhepi), Kabar (17’ st Hennig), Gurpuz (17’ st Bayindir), Watjen, da Silva Moreira (28’ st Ramsak), Dardai (17’ st Bujupi), Hermann (34’ st Alaoui), Brunner. All. Wuck.

ITALIA: Martinelli; Ventre (33’ st Meringolo), Sadotti, Ramaj (17’ st Zilio), Previtali, Mendicino, Arrigoni, Simonetta (17’ st Mannini), Romano (33’ st Pagnucco), Scotti, Ragnoli Galli (33’ st Ravagnoli). A disp. Consiglio, Riccio, Cissé, Sia. All. Zoratto.

ARBITRO: Vincent Schandry (Germania).

ASSISTENTI: Emil Schwarz e Terlan Tavasolli (Germania).

QUARTO UFFICIALE: Dominik Braunche (Germania).

AMMONITI: Gurpuz (G), Zilio (I).