Italia Under 18, gol e spettacolo contro la Svizzera a Novarello

Dopo l'1-0 sull'Austria, l'Italia Under 18 vince anche la seconda amichevole in programma stavolta contro la Svizzera: se contro gli austriaci la vittoria era arrivata di misura grazie a un capolavoro di Federico Accornero del Genoa, contro gli elvetici gli Azzurrini si sono scatenati segnando 5 gol. La strada si mette in discesa già nel primo tempo con le firme di Raimondo (Bologna) e Patanè (Verona), poi dopo il gol di Dias Patricio l'Italia dilaga con D'Andrea (Sassuolo), Mancini (Vicenza) e Palella (Genoa).

«Siamo soddisfatti - ha commentato Franceschini a figc.it - per aver dato seguito a quanto di buono fatto vedere contro l'Austria, rafforzando le cose che ci erano riuscite meglio e migliorando quello che era andato meno bene. Ho visto un buon palleggio, una buona prima costruzione, e il risultato è la conseguenza della prestazione. Abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla prima partita, ma si è vista la stessa identità e unità di intenti: il gruppo sta crescendo come continuità di risultati e di prestazione. Chiudiamo al meglio uno stage positivo sotto tutti i punti di vista».

IL TABELLINO

SVIZZERA-ITALIA 1-5

RETI: 21’ Raimondo (I), 42’ Patanè (I), 9’ st Dias Patricio (S), 19’ st D’Andrea (I), 32’ st Mancini (I), 35’ st Palella (I).

ITALIA (4-3-1-2): Rizzo; D’Alessio L. (39’ st Missori), Guarino, Indragoli, Falasca (39’ st Bozzolan); Maressa (30’ st Palella), Amatucci (39’ st Ndour), Patanè (13’ st Kumi); Pagano (13’ st Hasa); Raimondo (13’ st Mancini), Vignato (32’ D’Andrea, 39’ st Accornero). A disp. Mastrantonio, Regonesi, Stivanello. All. Franceschini.

SVIZZERA (4-3-1-2): Spycher; Denoon (1’ st Naf), Hammer, Buljan, Guzzo (1’ st Meyer); Novakovic (1’ st Dantas Fernandes), Kacuri, Ndem Mbongué (26’ st Breedijk); Chipperfield (26’ st Wicht); Dias Patricio, Gebreyesus. A disp. Morosoli, Nyakossi, Sartoretti, Rissi, Botschi. All. Gabriele.

ARBITRO: Eugenio Scarpa (Italia).

ASSISTENTI: Marco Matteo Barberis (Italia) e Diego Peloso (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Ettore Longo (Italia).