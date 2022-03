Green pass e ingressi: cosa cambia per lo sport e il calcio dall’1 aprile

La Figc ha rielaborato il Protocollo, aggiornato sulla base delle direttive del Decreto Legge del 24 marzo 2022, l’avviso del Dipartimento Sport mette in chiaro alcune norme e comportamenti che cambieranno dall’1 aprile.Con l’avviso pubblicato il 25 marzo dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcune puntualizzazioni e precisazioni importanti in materia di svolgimento dell’attività sportiva e dell’accesso agli impianti nel periodo che andrà dall’1 aprile al 30 aprile.

Due in sostanza le novità:

• per lo svolgimento dell’attività all’aperto non servirà nessun tipo di certificazione, senza però poter accedere a spogliatoi e fare la doccia, anche per i ragazzi e le ragazze sopra i 12 anni (rimane l’obbligo del Green Pass Rafforzato invece per le attività al chiuso).

• per quanto riguarda l’uso spogliatoi e docce invece, resta l’obbligo di Green Pass Rafforzato per ragazzi e ragazze sopra i 12 anni.

• cadono le limitazioni sul numero degli accessi possibili presso gli impianti sportivi, dove, sempre all’aperto, si potrà accedere anche con il Green Pass base (per gli over 12 anni), rimanendo però sempre l’obbligo delle mascherine Ffp2 da indossare obbligatoriamente.

Resta invariata infine anche la regolamentazione del ‘Return To Play’, così come da Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

Il testo dell’avviso del 25 marzo del Dipartimento Sport

Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.

Le principali disposizioni contenute all’interno del decreto-legge, valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sono:

in base a quanto disposto dall’art. 6, per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:

il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

in base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:

piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;

spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

Inoltre, non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.