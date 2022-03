‘Settore Giovanile dell’Atalanta’, segreti e metodi dietro al successo

Si terrà lunedì 4 aprile alle ore 20.30 la serata di incontro e formativa organizzata dal Gruppo Provinciale Aiac di Biella con il supporto del Gruppo Regionale Aiac Piemonte e Valle d’Aosta, alla scoperta dei metodi e dei segreti delle società professionistiche.



Serata aperta a tutti gli istruttori e allenatori che operano nei club dilettantistici e professionistici del Piemonte e Valle d’Aosta, presso la sala Museo Chiostro San Sebastiano in via Quintino Sella 54/b a Biella, che avrà come focus e titolo ‘Il settore giovanile dell’Atalanta Bergamasca Calcio’. Presenti come ospiti e relatori, Alessio Gambirasio (allenatore dell’Under 15 nerazzurra), Stefano Brambilla (match-analyst), e il prof. Daniele Maggioni (preparatore atletico dell’Under 15).



Il programma della serata prevede alle ore 20.30 l’apertura con il saluto del presidente regionale Aiac Piemonte e Valle d’Aosta, Sebastiano Filardo, Alle 20.45 parola e microfono a Mario Grandi, presidente Aiac di Biella. Poi dalle ore 20.50 parola ad Alessio Gambirasio, tecnico delle giovanili dell’Atalanta, a seguire verso le 21.15 l’intervento del match-analyst nerazzurro Stefano Brambilla e poi, verso le 21.50 palla al prof. Daniele Maggioni. Seguirà poi il dibattito e il confronto aperto con gli intervenuti.



La partecipazione alla serata è gratuita per tutti gli associati Aiac mentre sarà possibile versare la quota associativa Aiac 2022 direttamente in loco. Per contatti e informazioni: Mario Grandi 338.77.86.412 - biella@assoallenatori.it.