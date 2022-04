Da Gagliardini a Tonali, l'ex Milan Gianluca Polistina: «Ripartire dal gesto tecnico»

L'Italia non si è qualificata al Mondiale 2022: un fatto che ormai abbiamo assimilato, analizzato e sviscerato in ogni sua forma. L'alto numero degli stranieri in Serie A e nel Campionato Primavera 1, la difficoltà nel salto dalle giovanili alla prima squadra dei talenti italiani ma anche, come sostenuto dal nostro Tiziano Crudeli nella sua ultima "Crudelizia", la ritrosia dei nostri club nel far giocare i giovani - al contrario di quanto succede negli altri campionati - ma soprattutto il fatto che il nostro sistema calcistico non produce più i campioni di una volta.

Il tema è complesso e non può esserci una sola spiegazione valida per "giustificare" l'ultimo fallimento Azzurro, e l'Europeo conquistato solamente l'estate scorsa è ancora lì a dimostrarlo. Del resto, lo ha detto lo stesso Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili: «I talenti nascono sempre, ma il talento va accompagnato alla pratica altrimenti è sprecato. Nei settori giovanili c’è la tendenza eccessiva al lavoro tattico, mentre andrebbe stimolato di più il lavoro individuale, riportando il giocatore al centro del progetto». Ecco perché ad assumere importanza capitale ci sono gli istruttori del Settore Giovanile e della Scuola Calcio ma anche e soprattutto la nuova figura del Responsabile del Recupero Tecnico, che ormai da qualche anno ogni top club sta adottando. Gianluca Polistina, che ha vissuto panchine importantissime come quelle di Atalanta e Milan, oggi si occupa proprio di questo aspetto al Monza (dopo averlo fatto già al Como, al Brescia, alla Sampdoria e allo Spezia) e sposa in pieno le parole di Viscidi: «Fare una riflessione è necessario: come stiamo sviluppando il talento dei nostri ragazzi? Abbiamo tantissimi istruttori bravi nella dialettica ma che poi non correggono l'aspetto tecnico di ogni singolo calciatore. E invece qui il nostro intervento diventa fondamentale: la scomposizione e la correzione immediata del gesto tecnico deve essere imprescindibile e deve essere curata in maniera maniacale. Non è vero che passata una certa età non si può più imparare: Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic dopo ogni allenamento si fermano a calciare in porta e ad allenare lo stop, credo sia un esempio molto indicativo».

Gianluca Polistina con la casacca dell'Atalanta: cresciuto con la filosofia del Maestro Mino Favini, ha allenato varie formazioni Giovanissimi della Dea fino alla stagione 2014-2015. Nel 2013-2014 ha allenato Alessandro Bastoni, oggi perno della difesa dell'Inter e componente fisso della Nazionale di Roberto Mancini

Polistina nell'Atalanta ha allenato talenti che sono arrivati come Alessandro Bastoni o che stanno arrivando come Andrea Colpani (’99 oggi al Monza) e Alessandro Cortinovis, fantasista del 2001 mandato quest'anno a farsi le ossa alla Reggina in Serie B a 21 anni: «Tutti ragazzi cresciuti a Zingonia con l'aspetto tecnico messo al primo posto: ho avuto la fortuna di lavorare con un maestro come Mino Favini, con lui il primo controllo contava più di ogni altra cosa ed è una scuola che funziona ancora oggi». La tecnica prima di tutto quindi: «Ma non l'abilità tecnica analitica, cioè il gesto tecnico puro, ma l'abilità tecnica aperta condizionata dall'avversario o, per esempio, dai movimenti dei compagni: sapersi adattare rispetto alle varie situazioni di gioco è importantissimo. E su questo va fatto un lavoro accurato, bisogna scomporre ogni gesto e correggere ogni errore ed è compito degli istruttori. Solo che in Italia spesso gli istruttori fanno gli allenatori: si parla di "svuotamento" e di "transizioni", si preparano le partite di Settore Giovanile in base alle caratteristiche dell'avversario e si dà troppo peso alla strategia e alla tattica».

Quando un istruttore si adatta al gioco dell'avversario e perde, perde due volte.

Sandro Tonali quando era nella Primavera del Brescia e Nicolò Bertola, oggi unico 2003 italiano costantemente in prima squadra nello Spezia, sono solo gli ultimi due esempi di una lunghissima lista di calciatori che Polistina ha seguito da vicino: «La disponibilità dei giocatori è fondamentale, ma dipende più da noi istruttori che dai calciatori stessi: se sappiamo trasmettere entusiasmo, se sappiamo catturare la loro attenzione, ci seguono. E non conta la carta di identità: né quando si tratta di stilare la formazione - Vignato del Monza è un esempio che se sei bravo giochi - né quando si tratta di volersi migliorare. Bellusci, ad esempio, a 32 anni faceva il lavoro di recupero tecnico e ed era lui a chiederlo». Del resto, sono tanti gli esempi di calciatori che magari nel vivaio non giocavano da primi della classe ma che poi sono arrivati in Serie A magari a discapito di altri con più talento ma con meno fame e margini di miglioramento: Polistina ha seguito tutto il percorso di Roberto Gagliardini (’94 che l'Inter ha pagato a peso d'oro all'Atalanta) e allo Spezia ha avuto modo di lavorare da vicino con Tommaso Pobega, ’99 oggi al Torino ma sul quale il Milan pare voler puntare nella prossima stagione: «In una scala da 1 a 10, da 1 a 8 si migliora velocemente ma la differenza la si fa nel miglioramento da 8 a 10. Ovviamente oltre all'aspetto tecnico incidono anche gli aspetti tattici e caratteriali, credo che alcuni ragazzi italiani non giochino perché certi stranieri a volte si dimostrano più pronti. Nel calcio poi non c'è una verità assoluta e nessuno ce l'ha in tasca: dobbiamo essere bravi ad avere sempre dei dubbi e a non dare etichette affrettate». Nel caso di Gagliardini, l'Atalanta fu bravissima ad aspettarlo: il ragazzo infatti non era sempre un titolare, e anzi a volte - da piccolissimo - veniva fatto giocare con i ragazzi più giovani. Il tempo ha dato poi ragione a chi non l'ha scartato. Un altro esempio di questo tipo può essere quello di Federico Chiesa, che durante il suo percorso nelle giovanili della Fiorentina ha assaggiato tantissime panchine, anche in Primavera: oggi ha una valutazione su transfermarkt di 70 milioni di euro.

Gianluca Polistina è vice Campione d'Italia con l'Under 15 del Milan: qui con la casacca rossonera nella stagione 2018-2019 chiusa con la finale persa contro i classe 2004 della Roma

Il nostro calcio vorrebbe tornare in alto - non solo a livello di Nazionale ma anche di club - e sono in tanti a sostenere che bisognerebbe riprendere dalle basi: «Più parliamo di ragazzi giovani e più curare l’aspetto tecnico diventa importante - chiude Polistina - anche se poi serve tutto, e non solo quello. In Italia, secondo me, quello che manca è l'insegnamento del gesto tecnico ruolo per ruolo: è necessario entrare nello specifico, un terzino non ha bisogno delle stesse conoscenze di un centrocampista centrale per esempio. Per non parlare della coordinazione, oggi ci sono tanti ragazzi che non sanno fare un colpo di testa». Insomma, alla fine gli insegnamenti di un guru come Mino Favini tornano sempre d'attualità. E sulla sua scia Giovanni Invernizzi della Sampdoria, Angelo Massola, Giancarlo Centi: «Da queste persone ho imparato tanto, e anche in Roberto Colacone (incontrato al Monza, ndr) ho trovato una persona preparata e molto attenta al Settore Giovanile».