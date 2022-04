Gli esperti dell'Atalanta all'incontro dell'associazione "Ernesto Modanesi": «Il mondo del calcio è un mondo chiuso»

Serata di premiazioni e di confronti l’incontro che si è svolto presso l’auditorium di Piazza Patrioti a Fara Gera d’Adda e promosso dall’associazione “Ernesto Modanesi - il mister”, che ha visto protagonisti non solo due giovani atleti faresi, la pattinatrice Aurora Perego e il podista Paolo Bosco, ma anche la dottoressa Lucia Castelli e Maurizio Costanzi, rispettivamente psicopedagogista e responsabile del settore giovanile dell’Atalanta, che hanno voluto proporre il loro punto di vista a dirigenti, genitori e istituzioni sulla tematica scelta per la serata: il valore sociale e formativo dello sport, le criticità e le risorse in periodo pandemico.

LE PREMIAZIONI



Tra gli obiettivi dell’associazione c’è sicuramente quello di voler riconoscere i meriti di chi attraverso sforzi e sacrifici con lo sport è riuscito, e riesce, a distinguersi e fare bene. È il caso di Aurora e Paolo, con la giovane atleta, solo 11 anni, già ad alti livelli nella disciplina del pattinaggio a rotelle sulla lunga distanza e che ha già raggiunto importanti risultati sia a livello regionale che nazionale. E poi con la storia di Paolo, podista farese che a metà febbraio è arrivato secondo nella difficile e proibitiva sfida di percorrere la 300 km di Rovaniemi in Lapponia. L’atleta ha tenuto a sottolineare come il suo sia uno sport che va al di là del risultato. L’obiettivo è riuscire a cimentarsi in una sfida in primis con se stesso senza necessariamente perseguire uno scopo. Non è il desiderio di un successo, ma è piuttosto cercare il benessere in un’impresa in cui si è soli con se stessi.

PROBLEMI E PROPOSTE

Il focus si è poi spostato sulle criticità dello sport italiano, con i giovani tra le persone più colpite e penalizzate. La dottoressa Lucia Castelli ha rimarcato come ormai siano le società sportive le sole a occuparsi dell’educazione motoria dei ragazzi: «La pandemia ha reso più evidente la situazione di povertà educativa». La proposta della psicopedagogista si basa sul movimento, il gioco e poi lo sport: «Per il benessere psicofisico, per una buona crescita, per un’educazione del corpo, della mente e della socialità. Per realizzare tutto ciò è necessario ripartire con un tavolo “interistituzionale”, formato dai genitori, dalla scuola, dalle associazioni sportive e dalle amministrazioni per incentivare le politiche del benessere». Maurizio Costanzi ha concluso l’intervento riportando delle statistiche legate al mondo professionistico del calcio, che a questi livelli è “a numero chiuso” e che è improntato a una visione più aziendale nella gestione dei calciatori: «Di 17.000 atleti già selezionati l’1,2% arriva alla Serie A, l’1,6% arriva alla Serie B e il 3,6% arriva alla Lega Pro. Il mondo del calcio è un mondo chiuso, inoltre il fenomeno degli stranieri ha complicato la problematica e lo si è visto con il risultato negativo della nostra Nazionale. Anche nei campionati Primavera 1 e 2 dello scorso anno il 38% dei giocatori iscritti erano stranieri. Questo vuol dire che c’è una tendenza a guardarsi attorno. E ogni società fa determinate scelte per cercare di selezionare il prodotto migliore». L’ultimo pensiero del responsabile va al cambiamento socio-economico, che non ha favorito la cultura sportiva: «Questo tipo di cambiamento ha fatto passare la cultura del tutto facile: si chiede ai genitori e immediatamente qualsiasi desiderio viene esaudito. C’è stata una delegittimazione dei ruoli e non c’è più la cultura del sacrificio. Inoltre i genitori nel 99% dei casi indirizzano i propri figli verso uno sport senza fargli fare un’esperienza polivalente e in Italia manca questo, anche a livello di strutture. E le istituzioni devono capire che il benessere psicofisico è cosa reale». Infine spazio alle domande e agli interventi in sala da parte dei presenti, con la certezza che questi temi ritorneranno anche in altre occasioni e con la speranza che nel frattempo si sia fatto anche solo un piccolo passo in avanti per migliorare il sistema culturale sportivo del Paese.