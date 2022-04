Italia Under 16, il doppio test match con l'Ungheria è una delusione

Dopo la bella figura fatta contro la Germania, l'Italia Under 16 esce con una sconfitta e un pareggio dalla doppia amichevole contro i pari età dell'Ungheria. I ragazzi di Daniele Zoratto, tenuti a galla dal talento del Milan Filippo Scotti, hanno perso 2-1 nel test match di martedì e rimediato un 1-1 in quello di giovedì: «Due partite equilibrate – il commento del ct riportato da www.figc.it – soprattutto la prima, dove episodi ed errori hanno condizionato il risultato. Nelle due gare ho schierato due squadre diverse: lo scopo era quello di valutare ex novo tanti giocatori e la loro valenza internazionale, in vista del torneo Uefa che giocheremo in Portogallo agli inizi di maggio». Nella prima amichevole l'Ungheria passa con un rigore di Simon e trova il gol della vittoria nel finale con una punizione di Galantai dopo il momentaneo 1-1 di Scotti; nella "rivincita", è sempre il 2006 del Milan a risondere al gol di Fenyo fissando l'1-1 finale. Gli Azzurrini torneranno in campo tra meno di un mese in occasione del Torneo Uefa: si gioca il 5, 7 e 10 maggio e le avversarie saranno Stati Uniti, Portogallo e Belgio.

IL TABELLINO DI MARTEDI'

ITALIA-UNGHERIA 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 15’ rig. Simon (U), 10’ st Scotti (I), 41’ st Galantai (U).

ITALIA (4-3-1-2): Tommasi; Ventre (17’ st Della Mora), Sadotti, Ramaj (1’ st Zilio), Previtali (34’ st Pagnucco); Arrigoni, Riccio, Cissé (17’ st Ngana); Pafundi (1’ st Mancioppi); Scotti (17’ st Braschi), Ragnoli Galli (34’ st Ravaglioli). A disp. Martinelli, Gaffuri, Crapisto, Romano. All. Zoratto.

UNGHERIA (4-2-3-1): Lehoczki; Almomani (9’ st Harangi), Asvanyi, Kaczvinszki, Lukacs; Fenyo, Kern (21’ st Toth); Varga (9’ st Molnar), Balabas (9’ st Galantai), Somfalvi (21’ st Lengyel); Simon (21’ st Esik). A disp. Radnoti, Umathum, Kubicsek. All. Belvon.

ARBITRO: Gianluca Martino (Italia).

ASSISTENTI: Lucio Magherini e Roberto Meraviglia (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Tommaso Majrani (Italia).

Foto di squadra per l'Italia Under 16, qui prima dell'amichevole di martedì: clicca sulla foto per vedere la gallery di figc.it

IL TABELLINO DI GIOVEDI'

ITALIA-UNGHERIA 1-1

RETI (1-0, 1-1): 24’ st Fenyo (U), 40’ st Scotti (I).

ITALIA (4-3-1-2): Martinelli; Della Mora, Zilio (25’ st Ramaj), Gaffuri (17’ st Sadotti), Pagnucco; Ngana, Crapisto (25’ st Riccio), Mancioppi; Romano; Ravaglioli (17’ st Scotti), Braschi (17’ st Ragnoli Galli). A disp. Tommasi, Ventre, Previtali, Arrigoni, Cissé. All. Zoratto.

UNGHERIA (4-2-3-1): Radnoti; Harangi, Umathum, Kaczvinszki (1’ st Asvanyi), Lajcsik (23’ st Lengyel); Toth (39’ st Almomani), Kern (12’ st Fenyo); Somfalvi (12’ st Varga), Galantai (12’ st Balabas), Molnar (12’ st Lukacs); Esik (12’ st Simon). A disp. Lehoczki, Kubicsek. All. Belvon.

ARBITRO: Mario Picardi (Italia).

ASSISTENTI: Alberto Rinaldi e Thomas Jordan (Italia).

QUARTO UFFICIALI: Stefano Giordano (Italia).