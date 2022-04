Tragedia sfiorata: un tifoso cade per cinque metri dalla tribuna, è in condizioni stabili

Giovedì 14 aprile. Durante la semifinale di Coppa Piemonte di Prima Categoria tra Gassino SR e Gattinara (risultato finale 1-3 ndr) si è rischiato grosso. Intorno al 22' del primo tempo, sul punteggio di 0-2, uno dei più affezionati tifosi della squadra ospite, Cesare Del Mastro, è intento come di suo solito a cantare e saltare con gli altri ultras del Gattinara sugli spalti. L'euforia del momento, vista la situazione di vantaggio della propria squadra, gli è però quasi fatale: Cesare inciampa e scivola oltre la balaustra della tribuna dello Stadio Comunale Valentino Bertolini, cadendo per cinque metri fino ad impattare di schiena sulla ghiaia presente nell'area spogliatoio sottostante.

Resisi subito conto del pericolo, ad intervenire per primi sono i dirigenti del Gassino SR, come raccontato dal Dg Pier Cesare Uras: «I tifosi del Gattinara erano un po’ su di giri e qualcuno è salito sulla balaustra. Li abbiamo avvertiti di scendere per evitare guai e alla fine uno di loro è caduto di sotto. Le condizioni sono apparse preoccupanti e così abbiamo prestato subito soccorso immobilizzandolo e mettendogli una coperta, mentre una nostra dirigente si manteneva in contatto con il 112. Dopodiché con i carabinieri giunti sul posto abbiamo ricostruito la dinamica con tanto di interrogatori e infine abbiamo ripreso la partita e dato supporto morale al personale e ai tifosi dell'altra società. L'uomo ricoverato in codice giallo è stato fortunatissimo a mio parere...Non ci era mai capitato prima, ma noi siamo una società particolarmente attenta su questi dettagli e offriamo corsi di primo soccorso a tutti coloro che lavorano per la società».

Rispetto al tempestivo primo soccorso prestato dagli addetti della società Gassino SR arriva il commento di gratitudine da parte della società Gattinara. Il primo ad intervenire è il tecnico della Prima Squadra Diego Pagani, che dal campo ricostruisce i fatti: «Nel parapiglia generale nessuno si era reso conto dell'accaduto, nemmeno dagli spalti a quanto ne so. Il primo ad accorgersene sorprendentemente è stato l’arbitro che ha immediatamente sospeso la partita, ma provvidenziale è stato poi l’intervento dei dirigenti del Gassino che sono intervenuti per tenere cosciente l'uomo e contattare i soccorsi. Lui subito non era cosciente e poi si è ripreso dopo alcuni minuti; in mezz’oretta l’ambulanza è intervenuta sul posto e Cesare è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino».

A concedere un ringraziamento formale e molto sentito arriva poi nella serata di sabato sera un Comunicato Ufficiale della società bianconera tramite la propria Presidente, Arianna Fiorio: «Un ringraziamento alla società Gassino per la infinita gentilezza e per la professionalità, davvero un modello. I loro dirigenti sono stati prontissimi nel gestire la situazione e tempestivi nel chiamare i soccorsi, tanto che la partita dopo nemmeno 35 minuti è potuta riprendere. Sono sollevata, Cesare è stato molto fortunato; di primo impatto temevo che non camminasse più».

Cesare Del Mastro si trova al momento ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove rimarrà sotto osservazione fino a martedì. Secondo quanto affermato dalle fonti intervistate, l'uomo avrebbe riportato una frattura alla mandibola che verrà curata con una piccola operazione, condizioni comunque benevole e stabili a dispetto di una caduta molto pericolosa e che aveva fatto temere il peggio ai presenti.