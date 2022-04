Corsa al primo Scudetto: Inter, Milan e Atalanta in gioco

Le squadre qualificate alle fasi finali di Under 14 si preparano agli impegni interregionali. Milan e Atalanta, rispettivamente qualificatesi prime e ora inserite nel Girone A, si affronteranno nella grande sfida della prima giornata prevista per il 30 aprile; nello stesso girone giocheranno Genoa e Juventus, arrivate dal Girone Piemonte-Liguria. Nella prima giornata del Girone B c'è la FeralpiSalò che affronterà l'Hellas Verona, mentre l'Inter, che si era qualificata all'ultimo respiro sorpassando il Monza (CLICCA QUI per leggere la cronaca di Pro Patria-Inter) cercherà di iniziare al meglio ai danni del Padova. Nel Girone C si daranno battaglia Parma, Empoli e Sassuolo (e un'altra compagine ancora da definire), mentre il Girone D vanta la presenza di Roma, Lazio, Napoli e Benevento. Il totale è quindi di 16 squadre divise nei quattro gironi, con la vincitrice di ogni girone che accederà alla final four: l'ultima fase, che si giocherà tra il 27 e il 29 maggio, utile a determinare chi si aggiudicherà il primo Scudetto della categoria.

UNDER 14 • FASE FINALE

GIRONE A - Milan, Atalanta, Genoa, Juventus

- Milan, Atalanta, Genoa, Juventus GIRONE B - Feralpisalò, Verona, Padova, Inter

- Feralpisalò, Verona, Padova, Inter GIRONE C - Parma, Empoli, Sassuolo, 2ª gruppo 5

- Parma, Empoli, Sassuolo, 2ª gruppo 5 GIRONE D - Lazio, Roma, Benevento, Napoli

- Lazio, Roma, Benevento, Napoli Le date: 1ª giornata 30 aprile/1 maggio; 2ª giornata 7-8 maggio; 3ª giornata 14-15 maggio; Final Four 27-29 maggio

Giulio Anghileri, centravanti del Milan Under 14: con i suoi gol cercherà di guidare il Diavolo alla Final Four

I verdetti di Under 13 hanno invece rivelato delle soprese. Stando esclusivamente ai punteggi federali (dati dai singoli tempi e shoot out compresi), l'Atalanta avrebbe chiuso in testa con 40 punti, seguita dall'Albinoleffe con 29 e il Monza a 27 e quindi non qualificato. La pubblicazione della classifica ufficiale ha però ribaltato il destino di Monza e Albinoleffe, a causa dei "bonus giocatori" che vanno sommati ai punti guadagnati sul campo e che determinano quindi il punteggio complessivo di una squadra. A contribuire a questo bonus sono fattori come le quote rosa e il numero di ragazzi convocati e che prendono effettivamente parte alla gara. Insomma, è una classifica che non premia soltanto la prestazione e le vittorie sul campo, ma anche l'inclusività delle squadre, che sono così motivate a dare spazio a tutti i ragazzi. È così che il Monza si è piazzato primo nel suo girone con soli 27 punti guadagnati sul campo, proprio in virtù di un bonus pari a 16 punti con cui ha ottenuto un punteggio complessivo di 43 (contro i 40+1 della Dea e i 29+1 dell'Albinoleffe). L'Albinoleffe è quindi fuori dai giochi, mentre l'Atalanta affronterà il Como nello spareggio di domenica che si giocherà sul campo neutro di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Le già qualificate Milan e Monza s'incontreranno nel Girone A che include Spezia - qualificatosi al post del Torino - Cagliari, mentre Padova, Parma e Vicenza sono in attesa di sapere chi vincerà lo spareggio che designerà la quarta squadra del Girone B. Solo Olbia e Cesena figurano al momento nel Girone C; stessa situazione nel Girone C, che per ora include solo Monopoli e Reggina.

UNDER 13 • FASE FINALE