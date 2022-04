Italia Under 15, i convocati per il Torneo delle Nazioni: ecco i 2007 scelti dal ct Favo

Sono 20 i calciatori chiamati da Massimiliano Favo per il Torneo delle Nazioni che l'Italia Under 15 giocherà dal 25 aprile all'1 maggio. La 18ª edizione di uno dei tornei internazionali più importanti a livello giovanile, ospitata come sempre da Gradisca d'Isonzo (in provincia di Gorizia), vede gli Azzurrini inseriti nel Girone A dove affronterà Cile e Inghilterra. L'esordio è fissato per martedì 26 aprile (ore 18) allo Stadio Comunale di Carlino contro i sudamericani per poi vedersela mercoledì 27 (ore 18) con inglesi allo Stadio Comunale di Gradisca d’Isonzo. In caso di passaggio del turno, venerdì 29 aprile le semifinali, mentre domenica 1 maggio si disputeranno le finali.

Tra i convocati del ct la squadra più rappresentata è la Fiorentina con 4 calciatori (uno per ruolo: Vannucchi, Biagioni, Pisani e Maiorana), seguita dalla Roma e dal Milan con 3 (per i rossoneri Colombo, Perin e Liberali) e da Inter e Atalanta con 2. Il difensore Verde è l'unico convocato della Juventus, da segnalare tra i centrocampisti Della Rovere della Cremonese.

I CONVOCATI

PORTIERI : Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Raffaele Mantini (Sassuolo).

DIFENSORI : Federico Colombo (Milan), Manuel Maffessoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter).

CENTROCAMPISTI : Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Diego Pisani (Fiorentina), Guido Della Rovere (Cremonese).

ATTACCANTI: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter), Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan).

PRESENZE PER SQUADRA

FIORENTINA 4 MILAN 3 ROMA 3 ATALANTA 2 INTER 2 SASSUOLO, JUVENTUS, NAPOLI, EMPOLI, CREMONESE E BOLOGNA 1