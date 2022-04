Italia Under 15, battute Cile e Inghilterra al Torneo delle Nazioni: Azzurrini in semifinale!

Due vittorie e l'Italia Under 15 è in semifinale al Torneo delle Nazioni. I classe 2007 guidati da Massimiliano Favo hanno superato il proprio girone di qualificazione battendo con due prestazioni convincenti prima il Cile e poi l'Inghilterra. Protagonista assoluto di queste prime due uscite è Mattia Liberali, fantasista del Milan che ha sbloccato su rigore il match con i sudamericani e poi ha chiuso la gara con gli inglesi con un super gol (mancino da fuori area sotto l'incrocio dei pali). Contro il Cile è finita 3-0: apre il milanista dal dischetto, raddoppia Cocchi dell'Inter con un tiro-cross col mancino, chiude i conti il bomber della Fiorentina Maiorana. Contro l'Inghilterra il risultato finale è 4-2: oltre a Liberali, a segno ancora Maiorana, Di Nunzio (Roma) e Olivieri (Empoli).

LE PAROLE DEL CT DOPO l'INGHILTERRA

«Avevamo un solo risultato per andare in semifinale, ma i ragazzi sono stati eccezionali - le parole di Favo - perché contro un avversario di grande qualità hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. In questa annata abbiamo tanti buoni giocatori, con cui abbiamo iniziato un percorso per costruire le squadre per gli anni successivi: abbiamo portato sette ragazzi nuovi rispetto all'ultima convocazione, e le risposte sul piano del sacrificio e della voglia di imparare sono state importanti. Dobbiamo continuare questo lavoro di squadra con l'aiuto di tutto lo staff, per creare una base che possa garantire qualcosa per il calcio italiano».

E ADESSO…

Venerdì 29 aprile, ore 18, Monfalcone in provincia di Gorizia. Data, orario e luogo della semifinale che l'Italia Under 15 disputerà contro i pari età degli Stati Uniti. Alla stessa ora l'altra semifinale tra Repubblica Ceca e Portogallo: le due vincenti si affronteranno nella finalissima di domenica 1 maggio.

TORNEO DELLE NAZIONI • 1ª GIORNATA

CILE-ITALIA 0-3

RETI: 8’ rig. Liberali (I), 30’ Cocchi (I), 14’ st Maiorana (I).

CILE (4-3-3): Pina; Navarrete, Moya, Quintanilla, Nunez; Fuentes (1’ st Contreras), Monsalve (12’ st Zuniga), Hernandez (12’ st Ugarte); Raiman, Robles (20’ st Saavedra), Erices. A disp. Cruzat, Moreira, Gutierrez, Astudillo, Gomez. All. Hernan Caputto.

ITALIA (4-3-1-2): Mantini; Colombo (30’ st Biagioni), Verde, Garofalo (12’ st Maffesoli), Cocchi; Perin (30’ st Di Nunzio), Gariani, Pisani (19’ st Olivieri); Liberali (19’ st Coletta); Castaldo (12’ st Mosconi), Maiorana (19’ st Della Rovere). A disp. Vannucchi, Cama. All. Favo.

ARBITRO: Yousri Garraoui (Italia).

ASSISTENTI: Simone Chesini e Alessio Mondello (Italia).

AMMONITI: Quintanilla (C), Garofalo (I), Cocchi (I).

TORNEO DELLE NAZIONI • 2ª GIORNATA

ITALIA-INGHILTERRA 4-2

RETI: 4’ Di Nunzio (I), 13’ rig. Henry (I), 29’ Olivieri (I), 9’ st Maiorana (I), 29’ st Liberali (I), 38’ st Rigg (I).

ITALIA (4-3-1-2): Vannucchi; Biagioni (1’ st Colombo), Verde, Maffesoli, Cocchi (6’ st Cama); Di Nunzio (18’ st Perin), Gariani (18’ st Pisani), Olivieri; Coletta (1’ st Liberali); Castaldo (6’ st Maiorana), Mosconi (33’ st Della Rovere). A disp. Mantini, Garofalo. All. Favo.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Sands; Shahar (12’ st Fapetu), Mthunzi, Noble, Florentino (12’ st Rigg); Williams (12’ st Mheuka), Fitzgerlad (19’ st Broggio); Henry (19’ st Lacey), King (23’ st Pinnington), Sanusi (23’ st Oyebade); Moore. A disp. Crampton, Fletcher. All. Antwi.

ARBITRO: Dzenan Meskovic (Italia).

ASSISTENTI: Daniele Salvi (Italia) e Alessandro Fragiacomo (Italia).