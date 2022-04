L'Italia è in finale al Torneo delle Nazioni! Battuti anche gli Stati Uniti

L'Italia è in finale al Torneo delle Nazioni. L'Under 15 guidata da Massimiliano Favo vince la semifinale contro gli Stati Uniti e si guadagna l'ultima partita, quella contro la Repubblica Ceca che si disputerà domenica 1 maggio alle 18: protagonisti assoluti degli Azzurrini sono i due Mattia, Mosconi e Liberali, stelline di Inter e Milan. Sono loro i due marcatori della sfida che proietta i classe 2007 all'atto finale di Gradisca d'Isonzo.

«La squadra è partita bene - le parole dell'allenatore, Massimiliano Favo - poi è stata brava a soffrire. Non è semplice a questa età giocare tutti i giorni, ma i ragazzi hanno meritato di raggiungere questa finale per gli sforzi profusi in queste partite. Sono ragazzi di 15 anni, è normale che ci siano sia cose belle che errori, e da quelli si migliora. Sono contento che siano più le luci che le ombre: ora riposiamo e cerchiamo di preparare la finale da giocare nel migliore dei modi».

LA COPPIA ROSSONERAZZURRA

Mattia Mosconi e Mattia Liberali, dicevamo. Sono loro, attaccante e fantasista di Inter e Milan, a guidare l'Italia nel match contro gli statunitensi. Ad aprire le danze è il bomber nerazzurro, che già dopo 5 minuti firma il vantaggio: l'errore in disimpegno di Pierre apre una autostrada all'attaccante che arriva davanti al portiere, si vede respingere la prima conclusione ma non fallisce nel tap-in per l'1-0. Il raddoppio arriva alla mezz'ora con Liberali, che dopo l'eurogol all'Inghilterra si ripete con un'altra magia: il numero 10 parte da metà campo, semina il panico nella difesa americana e chiude con un tocco di punta a rubare il tempo a Campagnolo. Nella ripresa gli Stati Uniti tornano in partita con Turner, e l'Italia fallisce il colpo del ko: rigore procurato da Mosconi, il bolognese Castaldo si incarica della battuta ma Campagnolo gli dice di no.

La formazione scelta da Massimiliano Favo per la semifinale contro gli Stati Uniti: clicca sulla foto per vedere la gallery del match su figc.it

IL TABELLINO

ITALIA-STATI UNITI 2-1

RETI (2-0, 2-1): 5’ Mosconi (I), 30’ Liberali (I), 26’ st Turner (S).

ITALIA (4-3-1-2): Mantini; Colombo, Verde, Garofalo, Cama (38’ st Maffessoli); Olivieri (11’ st Gariani), Di Nunzio, Perin (27’ st Pisani); Liberali; Mosconi (38’ st Coletta), Maiorana (11’ st Castaldo). A disp. Vannucchi, Della Rovere. All. Favo.

STATI UNITI (4-3-3): Campagnolo; Cortellessa, Pierre (1’ st Alexandre), Rivera, White (32’ st Gozo); Lumsden (17’ st Anderson), Worth (1’ st Rajagopal), Morales; Outman (1’ st Turner), Ramos (14’ st Glover), Berchimas. A disp. Carter, Robles, Stechnij.

ARBITRO: Simone Sisti (Italia).

ASSISTENTI: Diego Sokolic e Daniele Carbone (Italia).

AMMONITO: Perin (I).