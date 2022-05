7 minuti di recupero e gol decisivo all'ultimo istante: un atalantino trascina l'Italia

Gabriel Ramaj fa gioire l'Italia Under 16, che fa il suo esordio al Torneo Uefa con una vittoria per 1-0 sugli Stati Uniti. Gli Azzurrini risolvono la gara proprio all'ultimo istante, dopo 7 minuti di recupero: il gol decisivo è del difensore dell'Atalanta, che incorna di testa il calcio da fermo dello juventino Pagnucco e regala i primi tre punti al ct Daniele Zoratto. Che però non può essere completamente soddisfatto: «Non è stato facile: i ragazzi hanno sofferto molto nel primo tempo – è il commento di Zoratto al termine della partita – la maggiore intensità degli statunitensi, una squadra con molta gamba e capacità tecnica. Nella ripresa, superate le difficoltà fisiche, siamo scesi in campo con maggiore determinazione e abbiamo creato più occasioni per andare in vantaggio che, alla fine, è arrivato meritatamente».

L'Italia Under 16 tornerà in campo sabato, alle ore 18:00, per il secondo match della manifestazione contro i padroni di casa del Portogallo. Martedì 10 maggio (ore 12) contro il Belgio il terzo appuntamento del torneo.

IL TABELLINO

ITALIA-USA 1-0

RETE: 52’ st Ramaj (I).

ITALIA (4-3-1-2): Tommasi; Della Mora, Sadotti, Zilio (12’ st Ramaj), Previtali (12’ st Pagnucco); Mendicino (1’ st Mancioppi), Fiorini (23’ st Cissé), Mannini; Romano (1’ st Riccio); Scotti (1’ st Braschi), Ragnoli Galli (23’ st Ravaglioli). A disp. Consiglio, Bakoune. All. Zoratto.

USA: Kochen; Dalgado (12’ st Harangi), Verhoeven (23’ st Hall), Hawkins (33’ st Mendoza), Medina (33’ st Wibowo), Gitau (33’ st Perez), Diaz, Soma, Rudisill (23’ st Wellings), Romero (12’ st Baraias), Burton (12’ st Soto). A disp. Esmanech. All. Segares.

ARBITRO: Ricardo Jorge Antunes Roque Baixinho (Portogallo).

ASSISTENTI: Catia Alexandra Graca Tavares e Jonathan Manuel Ferreira Babo (Portogallo).

QUARTO UFFICIALE: Flavio Miguel Gomes Azevedo Duarte (Portogallo).