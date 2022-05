Dopo 23 anni Mario Di Benedetto lascia l'Ausonia: sarà a capo del settore giovanile del Sangiuliano City

Sarà ricordato come il giorno in cui un capitolo di storia del calcio giovanile milanese giunge al termine. 17 maggio 2022: Mario Di Benedetto lascia l'Ausonia. Dopo 23 anni di successi in panchina nelle vesti di allenatore (una finale Regionale persa con gli Allievi classe 2000, un titolo Under 14 con i classe 2004) e dirigente (sarà presidente fino al 30 giugno, dopodiché rimarrà proprietario), dice addio ai colori neroverdi per iniziare un'avventura tutta nuova al Sangiuliano City, promosso da poche settimane in Serie C. «Dopo tanti anni in Ausonia questo è un nuovo stimolo. Prenderà una strada diversa, e farlo con una società come il Sangiuliano mi rende davvero molto orgoglioso» le parole di Di Benedetto, che tra i gialloverdi avrà da subito un ruolo centrale. Sarà infatti il braccio destro del presidente Luce per quanto riguarda il settore giovanile: coordinerà le categorie dall'Under 13 all'Under 17 (Under 16 esclusa, essendo una squadra che non verrà formata), facendo riferimento direttamente al patron.

La foto di rito tra Di Benedetto, Luce e Campelli

PROSPETTIVE

Inoltre sarà la guida tecnica della stessa Under 17, squadra di cui prenderà le redini assieme al suo storico braccio destro: Alberto Campelli. L'ormai ex vice presidente dell'Ausonia (esperienza di 8 anni in via Bonfadini) seguirà dunque Di Benedetto, rafforzando ancor di più un'asse che vedrà anche il trasferimento di Domenico Lattante: da anni figura di riferimento nel settore giovanile neroverde, prenderà in mano l'area scouting dell'agonistica del Sangiuliano. Ad arricchire il tutto ci sarà una collaborazione tra le due società sotto il punto di vista della logistica: il settore giovanile gialloverde, infatti, si allenerà e giocherà le partite ufficiali nei centri sportivi dell'Ausonia di Milano e di Peschiera. «Questo aspetto ha sicuramente favorito la mia scelta - racconta Di Benedetto - visto che la vicinanza farà sì che possa avere un occhio a quello che è il mondo neroverde».

ORGANIGRAMMA SGS SANGIULIANO

PRESIDENTE : Andrea Luce

: Andrea Luce COORDINATORE SGS : Mario Di Benedetto

: Mario Di Benedetto CAPO SCOUTING : Domenico Lattante

: Domenico Lattante ALLENATORE UNDER 17 : Mario Di Benedetto e Alberto Campelli

: Mario Di Benedetto e Alberto Campelli ALLENATORE UNDER 15 : ?

: ? ALLENATORE UNDER 14 : ?

: ? ALLENATORE UNDER 13 : ?

Scatto amarcord di Mario Di Benedetto

ZONA NEROVERDE

Mondo neroverde che rimarrà nelle mani di Manuel Gasparro, trasferitosi dall'Alcione la scorsa estate e che ora sarà il referente unico per il settore giovanile. Con lui Andrea Faccenda, Gabriele Gallicchio e Francesco Catapano, i quali andranno a completare l'organigramma dall'Under 17 alla Scuola Calcio. Il tutto comunque sotto l'occhio di Di Benedetto visto che, come detto, lascerà la presidenza - oltre a qualsiasi ruolo sportivo - ma rimarrà pur sempre proprietario. «Lascio l'Ausonia in buone mani - racconta l'ex patron - e sono convinto che possano andare avanti con le loro gambe. Negli ultimi anni abbiamo compiuto una crescita significativa».

Alberto Campelli in maglia Ausonia

FUTURO AUSONIA

Il tridente Di Benedetto-Campelli-Lattante è già al lavoro per formare le squadre per la prossima stagione, dovendo ovviamente partire praticamente da zero vista l'assenza di un settore giovanile nel mondo Sangiuliano. Senza però lasciare indietro quelli che sono gli obiettivi a breve termine con l'Ausonia, considerando che c'è una squadra da portare in Élite e un'altra, possibilmente, sul trono Regionale. La prima è l'Under 17, da domenica impegnata nei playoff del girone E per conquistare una promozione che, nonostante il primo posto sfumato per mano del Club Milano, renderebbe la stagione decisamente positiva. La seconda è l'Under 16, creatura dello stesso Di Benedetto che sempre domenica inizierà dagli ottavi di finale la propria scalata al trono. Senza dimenticare poi l'Under 14 di Michele Cioffi, forte di un piazzamento playoff che potrebbe regalargli non poche soddisfazioni in ottica titolo Regionale.