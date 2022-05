Euro Under 17, l'avventura dell'Italia comincia con una sconfitta

Comincia con un passo falso l'Europeo Under 17 dell'Italia, che all'esordio nella manifestazione esce sconfitta dal match contro la Germania. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi sono stati bravi a recuperare il doppio svantaggio, ma i tedeschi hanno avuto la meglio segnando poi il gol del definitivo 3-2. Nulla è perduto comunque, visto che a passare il turno saranno le prime due di ogni girone: chiaro però che adesso non si può più sbagliare, e contro Israele e Lussemburgo dovranno necessariamente arrivare due vittorie.

La formazione titolare scelta dal ct Bernardo Corradi per la sfida contro la Germania: clicca sulla foto per vedere la gallery completa su figc.it

UN KO CHE FA MALE

La gara non comincia bene per l'Italia, che prima spreca una palla gol colossale con Bruno (imbeccato dall'interista Di Maggio), poi subisce in 3 minuti l'uno-due dei tedeschi: prima segna Bischof che risolve un'azione concitata nell'area Azzurra, poi raddoppia Wanner con un gol da far girare la testa (doppio dribbling su Chiarodia e Magro e palla depositata in rete a porta vuota). Già, Paul Wanner: nato nel dicembre del 2005, a gennaio ha esordito in Bundesliga con il suo Bayern Monaco e in questo esordio agli Europei ha già dimostrato tutte le sue immense qualità. Sul doppio svantaggio i ragazzi di Corradi sono stati bravi a non demoralizzarsi e ancor più bravi a firmare la doppia rimonta a cavallo dei due tempi: con un gol di astuzia di Kevin Bruno del Sassuolo ad accorciare le distanze, poi con un colpo da bomber di Alessandro Bolzan della Roma. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi, però, che la Germania si riporta avanti con Pejcinovic che infila centralmente la difesa dell'Italia e segna il 3-2. «Una bella partita - le parole del ct a fine gara - aperta, combattuta, figlia anche di episodi. Abbiamo avuto occasioni nitide nei primi minuti di gioco e se avessimo segnato per primi, la partita avrebbe preso una strada diversa. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché andare sotto 2-0 all’esordio di un Europeo, contro la Germania, e poi ribaltare il risultato, non è da tutti. Ripeto, il calcio è fatto di episodi, i ragazzi sono un po’ abbattuti ma ora bisogna recuperare le energie e pensare alla prossima partita».

LA SFIDA AI PADRONI DI CASA

Vietato sbagliare. L'Italia non può più perdere, e domani (giovedì) dovrà per forza portare a casa l'intero bottino dalla sfida contro i padroni di casa di Israele, che nella loro prima uscita hanno vinto (3-0) e convinto contro il Lussemburgo. La partita, che si giocherà alle 19 al Ness Ziona Stadium, verrà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay. «Avremo bisogno di testa e cuore - le parole di Kevin Bruno, trequartista del Sassuolo - perché gli israeliani, con il favore del pubblico, daranno la vita per vincere la gara: per loro significherebbe andare ai quarti. Non dovremo cedere alla foga del gol, ma ragionare. Come gruppo abbiamo questa capacità e la dovremo usare con lucidità fino all’ultimo minuto di gioco». Così invece sulla gara contro la Germania: «Un peccato, una partita difficile che potevamo volgere a nostro favore sfruttando meglio le occasioni che ci sono capitate prima di andare in svantaggio, in particolare, quella che è capitata a me. Poi mi sono rifatto col gol ma è una magra consolazione».

IL TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 2-3

RETI (0-2, 2-2, 2-3): 24’ Bischof (G), 27’ Wanner (G), 44’ Bruno (I), 3’ st Bolzan (I), 11’ st Pejcinovic (G).

ITALIA (4-3-1-2): Magro; Domanico (32’ st Delle Monache), Mane, Chiarodia, Saiani (15’ st Malaspina); Ciammaglichella, Lipani (15’ st Onofrietti) Di Maggio (32’ st Esposito); Bruno; Bolzan, Vacca (26’ st Quieto). A disp. Borriello, D’Aprile, Serra, Parravicini. All. Corradi.

GERMANIA (4-3-1-2): Seimenn; Walde (30’ st Manuba), Buchmann (40’ st Schulz), Fristchl, Azevedo; Wanner (10’ st Pejcinovic), Raebiger, Di Benedetto; Bischop (30’ st Lubach); Weiper, Ulrich (40’ st Krattenmacher). A disp. Goller, Hoffman, Likaj. All. Meister.

ARBITRO: Willy Delajod (FRA).

ASSISTENTI: Erwan Christophe Finjean (FRA) e Sander Saga (EST).

QUARTO UFFICIALE: Henrik Nalbandyan (ARM).

AMMONITI: Wanner (G), Weide (G), Fritschi (G), Lubach (G), Walde (G).