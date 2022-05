Dopo tre anni, anche Torino avrà i suoi Campioni

Anche Torino avrà i suoi Campioni! Come nelle altre delegazioni Provinciali, verrà eletta una squadra per categoria che vincerà il titolo del capoluogo piemontese. Come è sempre stato, tra l'altro.

Ricordiamo che nelle altre delegazioni Provinciali, ogni categoria si svolge nella modalità girone unico, dunque basta vincere il proprio campionato per essere premiati come vincenti della rispettiva provincia.

E' diverso a Torino e a Cuneo, dove le categorie sono articolate in due o anche in tre gironi, dunque le vincenti di ciascun raggruppamento dovranno affrontarsi in una fase finale che eleggerà una squadra regina per ogni categoria.

Mancavano da tre anni le fasi finali provinciali, l'ultima volta che sono stati portati a termine i campionati era stata la stagione 2018/19 in cui avevano trionfato per il settore giovanile:

Under 17 (2002): Alpignano (finale con lo Sporting Cenisia)

Under 16 (2003): Settimo (finale con il Rosta)

Under 15 (2004): Nichelino Hesperia (finale con il Mercadante)

Under 14 (2005): Pianezza (finale con l'Atletico Torino)

C'era incertezza da parte della delegazione di Torino se disputare le fasi finali oppure no, a causa dello slittamento dei calendari per la sosta forzata di gennaio e febbraio. L'ufficialità è appena arrivata da parte della delegazione di via Tiziano Vecellio, diretta da Giovanni Spina.

Ecco il programma delle fasi finali di Torino, che inizieranno il weekend del 28-29 maggio

Formula dei triangolari, solo andata, ognuna ne gioca una in casa

Abbinamenti (che poi è solo uno): Andata e Ritorno

TERZA CATEGORIA

1ª Giornata, dom 29 maggio 15:00, Avigliana:

Aviglianese-Atetico Robassomero

Riposa: Sporting Club

UNDER 19

Per adesso l'unica vincente del proprio girone è il Mercadante, sabato si decideranno gli altri due raggruppamenti

UNDER 17

Nessuno dei due gironi ha ancora una vincente, sarà comunque l'unico abbinamento, gli altri tutti triangolari

Nel Girone A sarà una tra Spazio Talent Soccer e Torinese, l'altra va ai Play Off

Nel Girone B sarà una tra Moncalieri e Moderna Mirafiori, in gioco anche il San Giorgio ma solo per i Play Off

UNDER 16

1ª Giornata, sab 28 maggio 15:00, Torino strada delle Cacce:

Sisport-Mercadante

Riposa: Beiborg

UNDER 15

1ª Giornata, dom 29 maggio 10:30, Torino strada delle Cacce:

Sisport-Virtus Calcio

Riposa: Beiborg

UNDER 14

1ª Giornata, dom 29 maggio 15:00, Caselle:

Caselle-Olympic Collegno

Riposa: PSG/San Giacomo Chieri