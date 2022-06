Pallone d'Oro, tutti i nomi dei premiati nella serata dell'anno: data e luogo dell'evento

Sondaggio chiuso, coppe pronte, data ufficializzata e orario fissato. Insomma, ci siamo. Il Pallone d'Oro si avvicina al suo apice, ovvero la serata di premiazioni organizzata da Sprint e Sport: il gran finale della stagione, l'appuntamento più importante dell'anno nel quale verranno nominati i migliori calciatori della Lombardia dall'Under 19 all'Under 14. Ma non solo: quest'anno, dopo due anni di stop, abbiamo voluto esagerare con alcuni premi speciali premiando anche allenatori, dirigenti, presidenti e tifosi.

DOVE E QUANDO

Milano, via don Calabria 16, casa del Cimiano Calcio. La data: mercoledì 29 giugno 2022. Orario: 19:30. Queste tutte le informazioni fondamentali per partecipare all'evento, a numero chiuso e a invito. Sarà la redazione stessa a contattarvi per darvi tutte le indicazioni del caso.

LE NOMINATIONS

Guarda il video sul nostro canale Youtube e scopri tutti i nomi dei protagonisti della serata! Se ci sei anche tu, tieniti libero per mercoledì 29 giugno…

