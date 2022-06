Giovanili Nazionali, le anticipazioni del giornale in edicola: Milano comanda, tre finali su tre!

Si stanno svolgendo nelle Marche - tra Ascoli Picerno, Fermo, San Benedetto del Tronto e Tolentino - le finali Nazionali del Settore Giovanile e Scolastico. Da mercoledì a domenica sera 8 partite tra Under 18 e Under 17 con l'assegnazione di due Scudetti: a trionfare sono la Spal Under 18 e il Cesena Under 17, ma la giornata clou è stata proprio quella di domenica con le semifinali Under 17 che hanno registrato il trionfo dell'Inter sulla Roma e il ko a sorpresa del Milan con il Bologna. Dopo la pausa di lunedì, da martedì in poi tutte le finali dall'Under 17 all'Under 15. (EDICOLA DIGITALE).

UNDER 18 Spal , è la vittoria più bella! I tabellini delle semifinali La cronaca della finale Spal-Bologna



Semenza, Martini e Franzoni festeggiano la conquista dello Scudetto Under 18

UNDER 17 SERIE A-B Milan, il cammino si interrompe in semifinale Bovo e Di Maggio fanno godere l'Inter, eliminata la Roma Cronaca e pagelle di Milan-Bologna Cronaca e pagelle di Roma-Inter

UNDER 16 SERIE A-B Mancippi , Martinazzi e Vitale firmano la storia del Milan! Rossoneri in finale Juventus , niente da fare: Scienza non basta Cronaca e pagelle di Milan-Vicenza Cronaca e pagelle di Juventus-Roma

UNDER 15 SERIE A-B A Trigoria ci pensa Emanuele Sala: Bertuzzo conquista la finale!

Fiorentina , che impresa col Bologna



UNDER 17 SERIE C Salvatore Fusco , l'attaccante dell'Avellino che piace al Milan Cesena , il trionfo più bello! A Fermo è trionfo romagnolo Cronaca e pagelle di Avellino-Padova Cronaca e pagelle di Pergolettese-Cesena Cronaca e pagelle di Padova-Cesena

UNDER 16 SERIE C

Pro Sesto , appuntamento col destino: mercoledì la finale con l'Entella

UNDER 15 SERIE C Pro Vercelli , niente da fare: il sogno si interrompe a Bari Cesena , semifinale col brivido



La festa dei classe 2005 del Cesena che trionfano nella finale Scudetto contro il Padova

