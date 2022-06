Giovanili Nazionali, le anticipazioni del giornale in edicola: gioie e dolori dalle Marche, trionfa il Milan!

Una vittoria e tre sconfitte nella seconda settimana dedicata alle fasi finali dei campionati giovanili nazionali. Trionfa l'Under 15 del Milan, piangono invece Inter (Under 17), Pro Sesto (Under 16) e Milan (Under 16) tutte sconfitte in finale. Una settimana incredibile che chiude i 12 giorni dedicati alle finali con ben 13 partite disputate e TUTTE seguite da vicino da Sprint e Sport con cronache, pagelle, approfondimenti, interviste e fotografie. Sul web ovviamente, ma anche sul giornale che trovate in edicola o sulla nostra edicola digitale lunedì: 12 pagine speciali da collezionare. (EDICOLA DIGITALE).

LA COPERTINA Gioie e dolori dalle Marche, ci salvano i 2007 del Milan! La Top 11 assoluta delle finali Gli editoriali dei nostri inviati





UNDER 17 SERIE A-B Inter , che disastro! 14 minuti di follia Cronaca e pagelle di Inter-Bologna Le pagelle stagionali dell'Inter Le foto più belle della finale

UNDER 16 SERIE A-B Nardozi castiga il Milan, Abate si ferma in finale Cronaca e pagelle di Milan-Roma Le pagelle stagionali del Milan Le foto più belle della finale

UNDER 15 SERIE A-B Milan , notte magica! L'estate è rossonera Cronaca e pagelle di Fiorentina-Milan Le pagelle stagionali del Milan Le foto più belle della finale



UNDER 16 SERIE C

Pro Sesto , sconfitta dall'arbitro: lo Scudetto sfuma da imbattuti Cronaca e pagelle di Pro Sesto-Virtus Entella L'intervista ad Agostino Schenato

UNDER 15 SERIE C Sempre e solo Cesena: è bis Scudetto! Cronaca di Bari-Cesena





Il Cesena Under 15 è campione d'Italia: i romagnoli battono 1-0 il Bari al Recchioni di Fermo

SU SPRINT E SPORT IN EDICOLA L'ALBO D'ORO COMPLETO DEI CAMPIONATI NAZIONALI