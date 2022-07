Due allenatori salutano il Settore Giovanile dell'Inter: ecco la loro destinazione

Due allenatori ai saluti in casa Inter. Uno dopo ben 5 stagioni di militanza, l'altro dopo un solo campionato disputato: Paolo Annoni e Nello Russo nella prossima stagione non faranno parte dei quadri tecnici del Settore Giovanile nerazzurro. E se per il primo c'è già anche l'ufficialità, per il secondo bisognerà aspettare i prossimi giorni: ma la strada è segnata.

IL RITORNO IN LIGURIA

Paolo Annoni lascia dopo un quinquennio e torna in Liguria, da dove era venuto: non alla Sampdoria però, bensì alla Virtus Entella dove allenerà l'Under 17. Il tecnico, che in nerazzurro ha guidato per 4 anni l'Under 15 e nell'ultima stagione l'Under 16, prende in mano i classe 2006 Campioni d'Italia in carica che hanno fatto piangere la Pro Sesto nella finalissima di Tolentino. Ad annunciarlo è lo stesso club di Chiavari, che ha confermato Massimo Melucci in Primavera, Andrea Scotto (l'uomo dello Scudetto) in Under 16 e Cisco Guida in Under 15. Per Annoni, dopo aver cominciato con il Parma e dopo l'esperienza alla Sampdoria prima dell'Inter, si tratta della quarta società in cui va ad allenare. Dal percorso con Roberto Samaden porta con sé uno Scudetto, centrato al primo tentativo.

PRIMAVERA: Massimo Melucci

UNDER 17: Paolo Annoni

UNDER 16: Andrea Scotto

UNDER 15: Cisco Guida

UNDER 14: Mihai Calitoiu

UNDER 13: Luca Laudisi

UNDER 12: Lorenzo Macchiavello

UNDER 11: Matteo Menini

A sinistra Agostino Schenato, Pro Sesto, a destra Andrea Scotto della Virtus Entella: qui prima della finale Scudetto Under 16 vinta dai liguri

PAOLO ANNONI • I SUOI NUMERI ALL'INTER

2017/2018 - UNDER 15 (2003) - 1° posto nel girone; Scudetto; Scupercoppa

- 1° posto nel girone; Scudetto; Scupercoppa 2018/2019 - UNDER 15 (2004) - 5° posto nel girone

- 5° posto nel girone 2019/2020 - UNDER 15 (2005) - 1° posto nel girone al momento della sospensione

- 1° posto nel girone al momento della sospensione 2020/2021 - UNDER 15 (2006) - Campionato sospeso

- Campionato sospeso 2021/2022 - UNDER 16 (2006) - 3° posto nel girone; ottavi di finale

Quella di Annoni in nerazzurro è stata una storia cominciata nel migliore dei modi e proseguita forse non come le parti avrebbero voluto. Il primo anno è già Scudetto: alla guida dei 2003 che vincono il campionato e che poi fanno una cavalcata clamorosa nelle fasi finali. La vittoria contro il Genoa promuove i nerazzurri alla semifinale con l'Atalanta portata a casa ai rigori, poi nella finalissima è un trionfo assoluto: contro la Juventus di Riccardo Bovo infatti arriva un 5-0 roboante con le firme di Mattia Zanotti, di Mattia Ballabio, di Andrea Benedetti (doppietta) e di un certo Willy Gnonto, uno che recentemente ha fatto abbastanza parlare di sé… Come cliegina sulla torta, quell'anno, arriva anche la Supercoppa vinta contro il Padova. Con queste premesse, chiaro che il resto dell'avventura in nerazzurro possa non essere stata indimenticabile: nella stagione successiva infatti arriva il flop con i 2004, nemmeno qualificati alle fasi finali, e poi i due anni di sospensione dei campionati che lasciano un bel po' di amaro in bocca per ciò che poteva essere con i 2005, quest'anno vice campioni d'Italia in Under 17 e nel 2019-2020 lanciatissimi e primi in classifica nel momento dello stop dell'attività. Praticamente nemmeno cominciato il campionato con i 2006, accompagnati poi quest'anno in Under 16: ad Annoni, dopo il terzo posto in regular season, fatali già gli ottavi contro una Roma che poi è arrivata fino in fondo battendo il Milan di Abate e centrando il Tricolore.

I classe 2003 di Paolo Annoni festeggiano lo Scudetto Under 15 vinto nella stagione 2017-2018

NELLO RUSSO, È GIA' FINITA

Breve ma intensa, si dice in questi casi. Nello Russo, con tutta probabilità, non farà parte dei quadri tecnici del vivaio dell'Inter nella prossima stagione e la sua storia in nerazzurro (iniziata nel lontano 1999 con l'esordio con gol da calciatore in Serie A contro l'Udinese) pare essere già finita. Le strade tra l'ex centravanti e il club si separano dopo un solo campionato, alla guida dei classe 2007 nell'Under 15: dopo il terzo posto in regular season dietro a Milan e Atalanta, la sua Inter ha vinto il playoff contro il Venezia ma ha interrotto la corsa Tricolore già agli ottavi di finale proprio contro la Dea. Un accoppiamento sfortunato e un doppio confronto tiratissimo che alla fine però, ha premiato i nerazzurri bergamaschi. Nel futuro di Russo ora c'è… il suo passato. Arrivato all'Inter dopo un anno di apprendistato alla Pro Sesto, il tecnico potrebbe fare ritorno proprio a Sesto San Giovanni dove ad aspettarlo ci sarebbe la categoria Under 16.