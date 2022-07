Chiuse le iscrizioni, ecco gli organici delle giovanili Regionali e dei campionati Dilettanti

Pubblicato il comunicato numero 4 dalla LND Piemonte Valle d'Aosta, documento importantissimo per la composizione dei campionati della stagione 2022-23. Scaduto il 13 luglio il termine ultimo per le iscrizioni ai campionati giovanili Regionali dalla Under 19 alla Under 14, e dei campionati dilettantistici dall'Eccellenza alla Prima Categoria, il Comitato ha elencato per ogni categoria la lista delle squadre ammesse ai campionati.

In tutte le categorie, dunque, il Comitato Regionalo ha dato l'ok alle iscrizioni delle aventi diritto che hanno tutti i requisiti in regola, ci sono ancora dei nodi da sciogliere prima della fase dei ripescaggi, che avverrà successivamente: alcune società avranno tempo fino alle ore 18:00 del 20 luglio per regolarizzare le proprie posizioni e inviare le relative documentazioni, per essere ammesse ai prossimi campionati della stagione 2022-23. La grana principale riguarda la questione degli impianti, che tratteremo ampiamente sul prossimo numero di Sprint e Sport, lunedì in edicola.

Nel comunicato sono stati anche pubblicati i criteri di ripescaggio e le relative modalità di richiesta per le società non inserite tra le aventi diritto all'iscrizione ai suddetti campionati.