La sezione Aia di Torino 'Luca Colosimo' sempre più giovane e sempre più rosa

Il 21 luglio il Presidente dell’Aia - Sezione "Luca Colosimo" di Torino, Andrea Mazzaferro, ha ratificato la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale per il 2022-23. Tra le nuove nomine spicca quella di Giorgia Petrachi che coadiuverà, con la confermata Maria Giulia Buccheri, il neo Responsabile della formazione degli arbitri Juri Catapano. Un gruppo di lavoro che si tinge di rosa con due giovanissime “arbitro” Maria Giulia, 18 anni compiuti a gennaio, e Giorgia che in questo mese di luglio ne ha compiuti 17, ad occuparsi della formazione.

Nuove le nomine anche per Paolo Cufari, Assistente Arbitrale, che sarà il coordinatore delle Riunioni Tecniche Obbligatorie – RTO - e per il Delegato del Calcio a 5 che sarà Carlo Vuolo, Osservatore Arbitri. Completano la sestina di nuove nomine quella dell’Aribitro Effettivo Gabriele De Spirito, che si occuperà della Gestione Social e di Antonino Gentile che sarà il referente della rivista associativa l’Arbitro e ufficio stampa sezionale. Tutti sotto l’attenta guida dei Vicepresidenti Aurelio Giorgianni, Arbitro Benemerito, e Massimo Younes, Osservatore Arbitri assistiti dal Segretario Luigi Mastromatteo.

Andrea Mazzaferro continua a guidare la Sezione con lo stesso spirito che lo ha animato quando ha iniziato il suo mandato di Presidente. È convinto che il Nuovo CDS sarà in grado di traghettare tutti gli Associati nell’era postpandemica, rafforzando il senso di appartenenza, confermando le performance tecniche e atletiche dell’anno appena trascorso e i numeri dei nuovi arbitri effettivi che negli ultimi corsi hanno portato ben 60 nuovi esordi sui campi da gioco. Sa inoltre che può contare su un buon numero di associati che hanno già raggiunto i massimi livelli in vari settori dell’AIA, dal Regionale al Nazionale, sia come Arbitri Effettivi che come incaricati in ruoli di governo: e costoro non hanno fatto mai mancare il loro supporto e la loro presenza nei momenti importanti ed anche in quelli ordinari della vita associativa. «Forza ragazzi ci vediamo tutti il 10 settembre in Via Paisiello all’oratorio Michele Rua per i test atletici; puntuali mi raccomando!» parola di Presidente



Sezione AIA Torino “Luca Colosimo”

A.B.: Mazzaferro Andrea Presidente

A.B: Giorgianni Aurelio Vice- Presidente Vicario

O.A.: Younes Massimo Vice- Presidente/RLO

A.E.: Mastromatteo Luigi Segretario

A.E.: De Spirito Gabriele (Nuovo) Gestione Social

A.A.: Pellegrino Gian Marco Cassiere

A.A.: Cufari Paolo (Nuovo) Responsabile R.T.O.

A.E.: Buccheri Maria Giulia Collaboratore corso Arbitri

A.B.: Sasso Antonio Componente OTS/OA

O.A.: Alibrio Giuseppe Componente OTS

O.A.: Bonetto Sergio Collaboratore OTS

O.A: Vuolo Carlo (Nuovo) Delegato C5

A.E: Catapano Juri (Nuovo) Responsabile corso Arbitri

A.E: Orlando Lorenzo Responsabile Informatico

O.A.: Virgilio Walter Componente OTS

A.E.: Petrachi Giorgia (Nuova) Collaboratore corso Arbitri/Segreteria

A.B.: Cappa Ettore Codice Etico

A.E.: Fuoco Beniamino Attività Ricreative

O.A.: Magazzù Valentino Relazioni Istituzionali

O.A.: Gentile Antonino(Nuovo) Referente Rivista/Gestione eventi

STORIA DI SEZIONE

Il 4 Giugno 2012 con oltre il 73% dei voti viene eletto a Presidente della Sezione di Torino Andrea Mazzaferro che ricopre ancora oggi la massima carica della sezione Aia di Torino ‘Luca Closima’. Andrea è nato a Locri ( R.C.) il 21 Agosto 1973, si è laureato all’ ISEF di Torino, è sposato con Barbara e padre di Niccolò e Jacopo. Entra a far parte dell’associazione nel Giugno del 1993 superando l’esame presso la Sezione di Locri. Da subito è trasferito alla Sezione di Torino da dove inizia il suo percorso Arbitrale. Grazie alla sua esperienza da calciatore brucia ben presto le prime tappe scalando in pochi anni le categorie Regionali. Approda nel Giugno 2000 alla C.A.N. D, dove rimane per 3 stagioni. Nel 2004 supera a Sportilia il corso di qualificazione per A.A. ed entra a far parte dell’organico della C.A.N. PRO per 5 stagioni.



Dalla nascita della Sezione Arbitri di Torino, la lista dei Presidenti:

Antonio Scamoni (1928)

Francesco Mattea (1933)

Giacomo Bertolio (1937)

Antonio Pecchiura (1952)

Osvaldo Savio (1958-1964)

Ermanno Savio (1964-1970)

Romaldo Rostagno (1970-1972)

Gabriele Montalenti (1972-1978)

Antonio Trono (1978-1982)

Domenico Lops (1982-1986)

Giuseppe “Pepè” De Fazio (1986-1987)

Paolo Baldacci (1988-1992)

Enrico De Bonis (1992-1996)

Guglielmo Fabbri (1996-1998)

Modesto Giudice (1998-2000)

Fabrizio Malacart (200-2006)

Luigi Stella (2006-2009)

Giorgio Lops (2009-2012)

Andrea Mazzaferro (2012-…)

L’omaggio e il ricordo di Arnaldo Mirabelli



Un gravissimo lutto ha colpito la Nostra Sezione: nelle ultime ore è venuto a mancare Arnaldo Mirabelli. Per molti anni è stato l'Organo Tecnico, il Designatore e il Preparatore Atletico Sezionale che tutti seguiva, senza mai lasciare indietro nessuno; un esempio, mentore e amico di tutti: sempre con il sorriso in volto, ha formato ed è stato per chiunque un punto di riferimento essenziale, sia a livello arbitrale che personale. L'esempio di un Uomo che non potrà mai essere cancellato dai nostri cuori, e che ognuno porterà per sempre con sé. Il Presidente Andrea Mazzaferro, Il C.D.S. e tutti gli associati si rattristano della grave perdita e si stringono intorno al dolore dei familiari.