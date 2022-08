Non solo Di Maria: la Juventus ha un talento giovanissimo in maglia Argentina

Una Juventus sempre più argentina. Senza distinzione di categoria e rango. Oltre all'arrivo dell’asso Di Maria alla corte di Massimiliano Allegri e i giovani Barrenechea e Soulé, quest'ultimo convocato a novembre 2021 con la Nazionale maggiore di Scaloni con Messi e compagnia. Al gruppo di bianconeri albiceleste si aggiunge anche Nicolò Meringolo, difensore centrale classe 2006 dell'Under 16 guidata la scorsa stagione da Piero Panzanaro.Nicolò Meringolo in versione argentina: mate in mano e sullo sfondo un camino per asado (dal suo profilo Instagram) Per il giocatore nato a Pinerolo ma con origini argentine è arrivata la chiamata di Diego...