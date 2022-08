Arrivare per primi sui giovani talenti è sempre più importante: Renate, nasce l'Area Scouting

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA DA LUNEDÌ 1 AGOSTO (QUI L'EDICOLA DIGITALE). Il Renate, dopo una stagione positiva ma forse non ai livelli delle precedenti, è pronto a ripartire e vuole farlo nel migliore dei modi. Per presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con rinnovato entusiasmo ha definito i quadri tecnici - che vi avevamo anticipato diverse settimane fa - con l’arrivo di Andrea Scandroglio dalla Pro Patria e con le conferme di Savoldi, Tribuzio e Marcandalli ma non solo: ha operato bene sul mercato calciatori...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con