La sfida infinita con l'Inghilterra continua: i convocati di Daniele Zoratto

Football's coming home. Gli inglesi l'hanno cantato all'infinito prima della finale dell'ultimo Europeo dovendosi però arrendere all'Italia di Roberto Mancini, poi sono riusciti a rifarsi conquistando il titolo con la Nazionale Femminile battendo in finale la Germania. A fine agosto ad affrontarsi non saranno però i grandi, bensì le rispettive formazioni Under 16: da una parte l'Italia di Daniele Zoratto, dall'altra l'Inghilterra per una doppia amichevole subito provante che servirà a testare la forza e la preparazione dei classe 2007 Azzurri.

APPUNTAMENTO A NOVARELLO

Si gioca al Villaggio Azzurro di Novarello, alle 18:00 di martedì 23 agosto e alle 11:00 di giovedì 25 agosto, con raduno fissato dal ct per sabato 20 agosto. Un doppio test che precederà quello di settembre, sempre a Novara, stavolta contro la Svizzera. Daniele Zoratto nelle convocazioni ha scelto ben 9 giocatori finalisti dell'ultima finale Under 15 giocata a Tolentino e vinta dal Milan contro la Fiorentina: dalla Viola ecco il portiere Vannucchi, autore di parate incredibili in quell'occasione, il difensore centrale Biagioni, il centrocampista Pisani, il centravanti Maiorana e l'ala Evangelista; dalla formazione rossonera invece il difensore centrale Colombo, il mediano Emanuele Sala, la mezzala tuttofare Perin e il fantasista Mattia Liberali.

Mattia Cocchi, terzino sinistro dell'Inter: potenza pura in mancina e un piede molto educato

ITALIA UNDER 16 • I CONVOCATI