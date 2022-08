La prima uscita stagionale fa ben sperare per il futuro: l'Italia Under 19 supera l'Albania

Tre reti a zero in una partita mai in discussione. Il primo test stagionale dell'Italia Under 19 lascia decisamente soddisfatto il CT Alberto Bollini e tutto l'entourage Azzurro: anche se siamo solamente all'inizio ed è prematuro trarre qualsiasi tipo di conclusione si può dire che la squadra c'è, conferma di avere delle ottime individualità e può pensare con fiducia alla prima fase di qualificazione agli Europei contro Polonia, Estonia e Bosnia ed Erzegovina che si terrà a fine settembre in terra polacca. A Coverciano gli Azzurrini hanno battuto 3-0 l'Albania: a segno Kumi del Sassuolo, Ignacchiti dell'Empoli e Raimondo del Bologna.

L'undici titolare scelto da Alberto Bollini per la sfida ai pari età dell'Albania: clicca sulla foto per accedere alla gallery completa pubblicata su figc.it

UN, DUE, TRE: ALZA…

Il volume di questa Italia è già molto alto. La squadra di Bollini tiene in mano la partita per tutto l'arco del match e la risolve in tre minuti nella seconda parte del primo tempo. Prima con l'1-0 firmato da Justin Kumi - centrocampista del Sassuolo - bravo a farsi trovare pronto sotto porta sull'assist dalla sinistra del milanista Bozzolan (35'), poi con il raddoppio tre minuti dopo segnato da Lorenzo Ignacchiti - scuola Empoli - con un tap-in sulla respinta del portiere albanese sul colpo di testa di Vignato. A mettere il punto finale sul risultato ci pensa Antonio Raimondo, centravanti del Bologna già lanciato da titolare in Serie A da Mihajlovic nell'ultima giornata dello scorso campionato, che definisce il 3-0 con una grande azione personale dopo aver colpito, poco prima, pure una traversa. Per gli Azzurrini una prova più che discreta, a segnalarsi tra i migliori il terzino della Roma Missori, il mancino del Milan Bozzolan e il mediano della Fiorentina Amatucci su tutti. Non particolarmente brillante invece Tommaso Mancini, bomber del Vicenza a un passo dal trasferimento al Milan: ma siamo solo a inizio stagione, e solitamente i giocatori con la sua stazza fisica ci mettono un po' più degli altri ad entrare in forma.

LE PAROLE DEL CT

«È stato un raduno molto importante - le parole di Bollini riportate da figc.it - perché essendo state anticipate le date della prima fase di qualificazione dobbiamo lavorare bene fin da subito. Ho avuto modo di conoscere il gruppo e lo stesso vale per i ragazzi con il contesto tattico. Mi dispiace per qualche acciacco, ma siamo a inizio stagione: molti giocatori sono in piena preparazione, altri non si sono praticamente mai fermati, ma abbiamo risolto bene il problema. È stato un bel test, contro una squadra molto agonistica, che aveva iniziato con un buon ritmo: superato il momento iniziale, però, abbiamo condotto bene la partita».

IL TABELLINO

ITALIA-ALBANIA 3-0

RETI: 34’ Kumi (I), 38’ Ignacchiti (I), 46’ st Raimondo (I).

ITALIA (4-3-1-2): Mastrantonio (1’ st Bagnolini, 24’ st Rizzo); Missori (1’ st Dellavalle), Stivanello, Chiarodia (1’ st Guarino), Bozzolan; Kumi (8’ st Maressa), Amatucci, Ignacchiti (1’ st Pisilli); Hasa (1’ st Accornero); Mancini (1’ st Raimondo), Vignato (8’ st Stabile). A disp. Palella. All. Bollini.

ALBANIA (4-3-3): Simoni (32’ st Ujka); Kurti, Hysaj, Abazaj (32’ st Cipi), Kurbasha; Kote (14’ st Skenderaj), Azizi (32’ st Nako), Shkurti (32’ st Celaj); Vrioni (10’ st Halilaj), Toma (32’ st Maksuti), Torraj (14’ st Taleb). A disp. Daka. All. Cungu.

ARBITRO: Matteo Campagni (Italia).

ASSISTENTI: Massimo Vagheggi e Roberto Palermo (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Deborah Bianchi (Italia).