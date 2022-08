Vincono lo Scudetto ma solo uno viene chiamato in Nazionale: la nuova Italia di Bernardo Corradi

Dopo l'Under 19 e l'Under 18 che sono già scese in campo per i primi test ufficiali della stagione, c'è un'altra Italia che sta per cominciare una nuova avventura ed è quella dell'Under 17 guidata da Bernardo Corradi. Il ct ha chiamato 24 calciatori classe 2006 per le due amichevoli contro la Svizzera che si disputeranno martedì 23 agosto e giovedì 25 agosto al Villaggio Azzurro di Novarello. Raduno fissato invece per sabato 20 agosto.

UNA NAZIONALE DI TALENTO

I margini per fare bene ci sono, eccome se ci sono: come sempre capita se si parla di una "nostra" Nazionale giovanile. Il doppio test contro gli elvetici servirà per cominciare a formare e amalgamare un gruppo che ha tutte le carte in regola per togliersi diverse soddisfazioni. Certo fa specie che della formazione Campione d'Italia (Under 16) nella passata stagione, la Roma, ci sia solamente un elemento e cioè Mattia Mannini, attaccante esterno e uno dei migliori in campo nella finale Tricolore contro il Milan di pochi mesi fa; Corradi ha pescato poco anche dai rossoneri, chiamando solamente Tommaso Mancioppi - centrocampista e capitano - e Filippo Scotti, attaccante esterno. La squadra più rappresentata, con 5 convocati, è l'Atalanta con i difensori Cristian Previtali e Gabriel Ramaj, i centrocampisti Leonardo Mendicino e Lorenzo Riccio e l'attaccante Federico Ragnoli Galli. Due pedine da seguire in maniera particolare di questa Nazionale sono però due talenti di Udinese e Bologna: il primo è Simone Pafundi, il folletto dei friulani che ha già esordito in Serie A, il secondo è Tommy Ravaglioli, attaccante mobile dei felsinei che ha vinto l'ultimo Scudetto Under 17 giocando le fasi finali da sotto età e firmando sia la semifinale contro il Milan che la finalissima contro l'Inter.

I CONVOCATI

PORTIERI: Leonardo Consiglio (Genoa), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter).

DIFENSORI: Tommaso Della Mora (Inter), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Alessandro Ventre (Juventus), Andrea Zilio (Bologna).

CENTROCAMPISTI : Cosimo Fiorini (Zurigo), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Simone Pafundi (Udinese), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal).

ATTACCANTI: Riccardo Braschi (Fiorentina), Matteo Spinaccè (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).