Quattro gol fatti, ma anche quattro subiti: Italia rimontata due volte dalla Svizzera

Altri quattro gol fatti, ma stavolta anche quattro subiti. Il secondo test match contro la Svizzera è terminato con un pareggio: dopo il 4-0 di Vercelli, l'Italia Under 17 ha impattato per 4-4 contro gli elvetici nella rivincita giocata giovedì a Chiasso. Emozioni infinite in un match in cui gli Azzurrini si sono trovati sul doppio vantaggio per ben due volte: dopo 21 minuti il 2-0 firmato dall'atalantino Ragnoli Galli e da Zilio, poi al 16' della ripresa con Mendicino e Scotti a ritentare la fuga dopo le reti di Fasano e Londja che avevano rimesso le cose a posto per la Svizzera. Sul 4-2, però, i ragazzi di Bernardo Corradi si sono fatti di nuovo raggiungere: al 30' il rigore di Zè che la riapre, e in pieno recupero il graffio del definitivo 4-4 messo a segno da Grando.

LA PARTITA



Gabriel Ramaj, difensore centrale dell'Atalanta, è l'unico confermato nella formazione iniziale rispetto alla partita di martedì. Nelle logiche rotazioni del ct trovano spazio Tommasi (Inter) tra i pali, Ventre della Juve e Cocchi dell'Inter sugli esterni con il bolognese Zilio al fianco di Ramaj; a centrpocampo due atalantini - Mendicino e Riccio - insieme al capitano del Milan Mancioppi; davanti Pafundi dell'Udinese come trequartista alle spalle di Ragnoli Galli (Atalanta) e Scotti (Milan). E sono proprio questi ultimi due a stappare la partita dopo appena un minuto: assist perfetto del rossonero per il nerazzurro il cui diagonale vale l'1-0. Il raddoppio arriva a metà primo tempo con Zilio che insacca di testa su azione da calcio d'angolo, poi però la Svizzera a cavallo dell'intervallo piazza la prima rimonta: al 28' il 2-1 di Fasano, al 10' della ripresa il 2-2 di Londja. Incassato il pareggio, gli Azzurrini tornano a guidare la partita e in due minuti ripristinano il doppio vantaggio: prima con Mendicino e poi con Scotti, che bissa la marcatura di martedì. Sembra fatta, e invece la Svizzera reagisce ancora: Zé la riapre su rigore, Grando in pieno recupero fissa il 4-4 finale.

Gabriel Ramaj, difensore centrale dell'Atalanta e dell'Italia Under 17 (credit foto figc.it)

IL TABELLINO

SVIZZERA-ITALIA 4-4

RETI (0-2, 2-2, 2-4, 4-4): 1’ Ragnoli Galli (I), 21’ Zilio (I), 28’ Fasano (S), 10’ st Londja (S), 14’ st Mendicino (I), 16’ st Scotti (I), 30’ st rig. Zé (S), 48’ st Grando (S).

SVIZZERA (4-3-1-2): Muslija; Srdanovic (23’ st Rizzo), Fasano, Kamoko, Poloni (23’ st Tomeo); Tsawa (31’ st Xhemalija), Romano (31’ st Grando), Derbaci (23’ st Buhlmann); Parente; Lotscher (14’ st Boteli), Londja (14’ st Zé). All. Stauch.

ITALIA (4-3-1-2): Tommasi (33’ st Vannucchi); Ventre (25’ st Della Mora), Zilio (1’ st Sadotti), Ramaj, Cocchi; Mendicino (25’ st Simonetta), Riccio (33’ st Fiorini), Mancioppi (10’ st Mannini); Pafundi (10’ st Romano); Ragnoli Galli (10’ st Spinaccè), Scotti (25’ st Ravaglioli). A disp. Consiglio, Braschi. All. Corradi.

ARBITRO: Michèle Schmolzer (Svizzera).

AMMONITI: Romano (S), Srdanovic (S), Ramaj (I), Tommasi (I), Riccio (I), Kamoko (S).

LE PAROLE DEL CT

«Era giusto dare la possibilità a tutti i ragazzi di mettersi in mostra – sottolinea il tecnico Bernardo Corradi a figc.it – sono soddisfatto per la prestazione della squadra. Il primo tempo è stato giocato molto bene, con pochissimi errori. Poi nella ripresa la stanchezza ha influito molto e la squadra si è allungata, perdendo così quegli automatismi di gioco che abbiamo provato in questi pochi giorni di lavoro. Avevamo di fronte una squadra tosta, molto fisica e di fronte ad avversari con queste caratteristiche è meglio non metterla sulla fisicità. In campo internazionale paghi anche il più piccolo errore, ma dagli errori si può imparare e credo che i ragazzi abbiano capito che devono sempre rimanere attenti e concentrati per tutti e novanta i minuti». Errori da correggere in vista del prossimo, importantissimo, appuntamento degli Azzurrini: la prima fase di qualificazione agli Europei che si giocheranno in Kosovo dal 5 all'11 ottobre.