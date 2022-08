Bando Crippa: la Calcio Cinisello farà ricorso al TAR

Oramai è confermato, salvo modifiche dell’ultima ora legate ad una situazione in continua evoluzione, la Calcio Cinisello ssd arl proporrà Ricorso al TAR contro la Determina Dirigenziale pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Cinisello Balsamo in data 11.08.2022 e contro tutti gli atti conseguenti a tale determina, la quale prevede l’ ASSEGNAZIONE IN GESTIONE IN CONVENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO CRIPPA E ANNESSE PERTINENZE, SITO IN VIA DEI LAVORATORI 27 A CINISELLO BALSAMO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

La dirigenza della società conferma che, dopo aver ricevuto dal Comune di Cinisello Balsamo l’ultima documentazione legata a precedenti richieste di Accesso Atti, unitamente ad una analisi di tutta la documentazione inerente la procedura negoziata relativa all’affidamento del Centro Sportivo Crippa, “non rimane altro che procedere con un Ricorso al Tar”, il quale sarà accompagnato da altre importanti iniziative nelle sedi opportune. Al momento sono in corso da parte dello studio legale incaricato tutte le verifiche operative di opportunità, in attesa che venga sottoscritta la Convenzione da parte del soggetto aggiudicatario e ne venga reso noto ufficialmente il contenuto, anche se la struttura del Ricorso risulta già definita dopo una settimana intensa di lavoro preceduta nelle settimane precedenti da una fitta corrispondenza tra la Calcio Cinisello ssd arl e l’ufficio Sport del Comune di Cinisello Balsamo, che in parte ha visto coinvolto anche il Difensore Civico Regionale.

Ovviamente, in questa fase delicata la Calcio Cinisello ssd arl non può fornire dettagli precisi sulla strategia processuale, ma sicuramente traspare il rammarico dopo aver letto tutta la documentazione legata alla procedura negoziata per l’esito della stessa. Vi è un senso di forte amarezza e perplessità per le notizie apparse nel mese di agosto sugli organi di stampa all’interno delle quali si parla di mirabolanti progetti legati anche alla costruzione di campi da Padel da parte dell’attuale aggiudicatario, dove la destinazione d’uso prioritaria del centro sportivo “deve” o “dovrebbe” rimanere il Giuoco Calcio.

In un momento particolare come quello attuale la proposta tecnica della Calcio Cinisello prevedeva importanti interventi di efficientamento energetico con il supporto dichiarato nei documenti di gara di una E.S.Co. (Energy Service Company), i quali avrebbero ridotto sensibilmente i consumi energetici del Centro Sportivo a beneficio di tutti gli utenti e non solo della società proponente, a differenza di generici impegni non definiti tecnicamente ed economicamente da parte di altri soggetti.

“Siamo tutti in grado di parlare di efficientamento energetico” precisa un dirigente della società, “ma quando vengono proposti interventi definiti e precisi gli stessi vengono valutati al pari di interventi non chiaramente definiti quali la sostituzione generica di lampade “led” o l’integrazione di pannelli fotovoltaici non distinguendo gli interventi” e questo approccio non è più accettabile per il bene comune. Ed ancora ci si chiede come sia possibile presentare una offerta tecnica all’interno di una procedura negoziale senza conoscere i costi di gestione del centro sportivo, relativi alle utenze, costi di manutenzione ed altro. Tutto questo rimane un mistero!!

In virtù di quanto indicato in merito agli aspetti di efficientamento energetico del centro sportivo Crippa, la Calcio Cinisello ssd arl si rende disponibile ad un confronto pubblico con l’attuale aggiudicatario della procedura negoziata e i responsabili dell’ufficio Sport del Comune di Cinisello Balsamo, al fine di rendere note le proposte tecniche effettuate nell’interesse della collettività, poiché non deve essere dimenticato che il centro sportivo è un bene pubblico della collettività e non un bene pubblico dell’ufficio sport. È importante rimarcare il fatto che i centri sportivi quali il Crippa, in assenza di importanti e ragionati interventi di efficientamento energetico, esprimano costi che non rendono sostenibile la gestione con tutte le conseguenze sociali del caso. Questa è la seconda puntata di una vicenda complessa.