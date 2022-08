Scirea, la stagione è alle porte ma il nuovo bando ancora non c'è

Continua la situazione di stallo presso il Comune di Cinisello Balsamo, in relazione al Bando per la gestione del «Centro Sportivo Scirea». Dopo l’annullamento del precedente Bando avvenuto in data 28.07.2022 a seguito della Determina Dirigenziale nr 977/2022 a firma del Dirigente dell’ufficio Sport Dott. Veronese la quale cita testualmente “in riferimento alla procedura avente per oggetto - affidamento della gestione di una parte del Centro polisportivo Scirea, di via Cilea 50 a Cinisello Balsamo, e dei servizi connessi per un periodo di 9 anni, sono state ravvisate delle incongruenze nel testo dell'Avviso Pubblico di Gara approvato con i succitati atti, ovvero degli errori materiali tali da poter dare adito a interpretazioni non univoche (come si evince dall'allegato verbale di Gara)”, il Comune di Cinisello Balsamo – ufficio Sport ha inviato ai soggetti partecipanti una comunicazione datata 29.07.2022 nella quale si cita in maniera specifica “In merito a predetto provvedimento, si comunica che nel mese di agosto del corrente anno, sarà indetta una nuova procedura selettiva. Vi invitiamo a controllare costantemente il sito del Comune di Cinisello Balsamo (sezione Bandi) per avere tempestiva notizia della stessa”.

Ma, alla data del 27.08.2022 da una consultazione del sito del Comune di Cinisello Balsamo alla pagina servizi/sport/impianti sportivi nulla risulta pubblicato in merito a una nuova procedura per l’assegnazione del centro sportivo di via Cilea 50. Questo aspetto, tenuto conto della stagione sportiva ormai ai nastri di partenza nei primi giorni di settembre, e della proroga tecnica concessa al precedente gestore, l’FC Cinisello, fino al 30.09.2022, lascia abbastanza perplessi, in quanto la predisposizione di tutta la documentazione tecnica per partecipare ad una prossima gara richiede del tempo ed in conseguenza, un bando che potrebbe prevedere tempi ristretti è sicuramente penalizzante per chi vuole partecipare alla gara prevista.





Ad ogni buon conto, la cordata di organizzazioni sportive che raggruppa al suo interno ASD Rugby NordMilano Multisport, la Calcio Cinisello ssd arl e la FC Paderno Dugnano ssd arl sta aggiornando e rielaborando l’offerta tecnica da presentare a seguito della pubblicazione del futuro Bando, che si basa in via principale su interventi integrati di efficientamento da un punto di vista energetico. Tutto il resto, ovviamente, dovrà essere valutato dopo la pubblicazione dello stesso Bando, una volta che questo verrà reso disponibile. Le proposte legate agli interventi che si andranno a proporre, sono da considerarsi altresì quali elementi essenziali per lo sviluppo potenziale del Centro Sportivo Scirea.

Ai costi attuali dell’energia, non è assolutamente pensabile utilizzare gli impianti sportivi a pieno regime senza un piano di efficientamento energetico globale dello stesso impianto. Per questo motivo, tra gli interventi previsti e proposti vi sono l’elaborazione di una diagnosi energetica preliminare aggiornata secondo la Norma UNI TS 11300 e lo studio di tutta una serie di attività correlate agli investimenti funzionali previsti. Alla giornata di venerdi 26 agosto 2022 il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam ha chiuso la seduta a 339 euro al megwattora ed in conseguenza il boom si è trasferito velocemente sui prezzi dell'elettricità. In Italia tocca il massimo di 870 euro a megawattora, anche se segna un prezzo medio di 713 euro, oltre 200 euro in più rispetto a sette giorni prima, con un balzo di oltre il 25%. È importante comprendere come l’andamento attuale del costo dell’energia comparato con il consumo energetico attuale dei Centri Sportivi, senza importanti interventi integrati di efficientamento energetico non può consentire a chicchessia di pianificare correttamente l’utilizzo degli impianti stessi, considerando inoltre che questo inverno potrebbe essere presente il rischio di razionamento del gas.

Considerando quanto sta accadendo, ci si chiede come in assenza di seri provvedimenti nei prossimi mesi le società sportive dilettantistiche potranno gestire questi costi, tenuto conto dello stress finanziario al quale saranno sottoposte anche le famiglie dei giovani atleti, a meno che come al solito lo sport ed il benessere psicofisico dei giovani passi in secondo piano per la mancanza di scelte coerenti o addirittura non in linea con l’attuale situazione contingente, solo per riconfermare il solito approccio conservatore a vantaggio di alcuni e a danno di molti.