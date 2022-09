Giovanili Nazionali: Juventus da impazzire, Milan che spettacolo! Primavera e Under 17: trovi tutto sul giornale

Equilibrio e spettacolo nella 4ª giornata del campionato Primavera 1 in attesa del via del campionato Primavera 2 ai nastri di partenza. Continua a stupire il Torino anche nella tana della Roma mentre tra Juventus e Atalanta è spettacolo puro. L’Inter non trova il sorriso pieno mentre il Milan scivola ancora.



Scattato anche il campionato Under 17 A-B (con Under 15 e 16 all’esordio domenica 11 settembre) con un’Atalanta straripante e un Milan-Cremonese da antologia. Doppio pareggio per Juve e Toro aspettando l’Inter…



PRIMAVERA 1

• Juventus-Atalanta 3-2: che spettacolo a Vinovo!



• Roma-Torino 1-1: i granata di Scurto continuano a stupire



UNDER 17 A-B

• Girone A: Torino-Spezia 2-2: granata tra orgoglio e delusione



• Girone B: Monza-Atalanta 0-3: strapotere Dea!

