Giovanili Nazionali, le anticipazioni del giornale in edicola: Torino da primato, Monza spettacolare, Inter da urlo!

I campionati nazionali cominciano a entrare nel vivo: questa settimana è iniziata la Primavera 2, nel prossimo weekend il via ufficiale dell'Under 18. Va invece in "vacanza" la Primavera 1, che si ferma con la sorpresissima Torino davanti a tutti. Questo e tantissimo altro su Sprint e Sport in edicola. (EDICOLA DIGITALE).

PRIMAVERA 1

Dell'Aquila da centrocampo e Njie nel finale: Torino in testa! La cronaca di Lecce-Inter La cronaca di Verona-Juventus

Tutti i tabellini La top 11 della settimana



PRIMAVERA 2

Andrea Ferraris fa impazzire l'Alessandria: Monza, guanto di sfida a Parma e Genoa Cronaca e pagelle di Brescia-FeralpiSalò La cronaca di Monza-Alessandria Tutti i tabellini La top 11 della settimana