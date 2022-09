I migliori classe 2003 e 2005 d'Italia tornano in campo: ecco i convocati di Nunziata e Franceschini

La sosta per gli impegni delle Nazionali incombe, e anche le selezioni giovanili è tempo di amichevoli e impegni ufficiali. Dopo le quattro partite disputate dai classe 2007 e dai 2008 (l'Under 15 ha sfidato la Slovenia, l'Under 16 ha affrontato la Svizzera), tocca a Carmine Nunziata e Daniele Franceschini scendere in campo: i ct di Under 20 e Under 18, infatti, hanno diramato le convocazioni per le prossime uscite dei nostri Azzurrini.

U20 • TORNEO 8 NAZIONI



L'Italia Under 20 torna in campo per il Torneo 8 Nazioni, nel quale ha già disputato una partita - persa - contro la Polonia a giugno. La squadra ora è nelle mani di Carmine Nunziata, che ha già guidato il gruppo in Under 19 arrivando fino alla semifinale degli Europei persa contro l'Inghilterra, e venerdì 23 settembre (ore 16 locali, le 17 italiane) allo stadio Josep Martin Vieira di Lisbona affronterà i pari età del Portogallo. Settimana prossima, invece, è in programma un'amichevole contro la Svizzera: la partita si disputerà martedì 27 settembre (ore 17.30, diretta su Rai Sport) allo stadio Franco Ossola di Varese.

U20 • I CONVOCATI

Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo). DIFENSORI: Diego Coppola (Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter).

Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Cristian Volpato (Roma). CT: Carmine Nunziata.

Cesare Casadei, uomo della discordia dell'ultimo mercato in casa Inter: il centrocampista classe 2003 è volato al Chelsea per una cifra record per un ragazzo della sua età

U18 • ECCO LA SERBIA



La Nazionale torna a L'Aquila dieci mesi dopo il doppio test match contro la Francia. Stavolta gli avversari sono i pari età serbi, che non sono mai riusciti a battere i nostri Azzurrini. Le due partite si giocheranno allo Stadio Gran Sasso d’Italia mercoledì 21 (ore 17, diretta su Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30). Sono 22 i calciatori classe 2005 convocati dal tecnico Daniele Franceschini, che si raduneranno nella serata di domenica 18 settembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. A causa del forfait dei due giocatori del Borussia Dortmund, Filippo Manè e Vincenzo Onofrietti, il ct ha chiamato al loro posto Lorenzo Romani della Fiorentina e Patrick Nuamah del Brescia.

U18 • I CONVOCATI