Bando Centro Sportivo Crippa: il Sindaco di Cinisello riceve una delegazione di genitori

A quanto pare la vicenda a puntate relativa al Centro Sportivo Crippa prosegue con nuovi aggiornamenti su più fronti. Martedi 20 settembre alle ore 10.00 un gruppo di genitori in rappresentanza degli atleti della Juniores del Calcio Cinisello ha incontrato l’assessore allo sport Maggi Daniela e il Sindaco Ghilardi Giacomo. L’incontro è stato richiesto con una PEC inviata alla segreteria del Sindaco e confermato dall’ufficio sport, nella quale si lamenta la mancata applicazione delle norme comunali e contrattuali che consentirebbero alla categoria Juniores e alla Prima Categoria del Calcio Cinisello di disputare le gare ufficiali di campionato in casa presso il Centro Sportivo Crippa, poiché, in questo senso l’ufficio sport del Comune non ha fornito alcun riscontro alle richieste inviate allo stesso in più occasioni da parte della società sportiva.

Infatti, la categoria Juniores della Calcio Cinisello ha dovuto disputare la prima partita di campionato “in casa” su un campo sito in un altro comune, ed il tutto suona completamente assurdo vista la disponibilità effettiva dei campi, poiché la ASD Città di Cinisello non ha squadre iscritte al campionato nelle categorie dilettanti per la stagione 2022/23. Stessa sorte toccherà alla Prima categoria del Calcio Cinisello nella giornata di campionato prevista per il 25.09.2022. Nel contempo, la dirigenza del Calcio Cinisello conferma che “nei prossimi giorni verrà notificato il Ricorso al TAR nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo e dei soggetti controinteressati” ed in conseguenza procederà in via giudiziale “per un evidente mancanza di confronto con l’Ente Pubblico su dati ed elementi oggettivi”.

“Uno degli aspetti che lascia più perplessi”, conferma un dirigente della società “riguarda il fatto che ci è stato comunicato informalmente, da soggetti terzi, che probabilmente al Centro Sportivo Crippa disputeranno gare ufficiali società non presenti sul territorio di Cinisello Balsamo, circostanza che sarebbe grave se confermata, mentre una “prima categoria” di una società di Cinisello Balsamo deve disputare gare di campionato fuori dal Comune”.

Nel contempo, l’attività della Calcio Cinisello prosegue indipendentemente dalla situazione Bando, e la stessa società risulta attiva su più fronti. Finalmente è stato definito l’iter relativo alla scissione delle attività sportive riferite alla AC Cinisellese asd in favore della Calcio Cinisello ssd arl, mediante approvazione del progetto da parte della FIGC. Infatti, il comunicato n. 17 del 16.09.2022 emesso dal Comitato Regionale Lombardia della LND riporta: 3.2.1 ELENCO SCISSIONI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 Si comunica che, in data 15.09.2022, il Presidente Federale ha accolto la domanda di scissione presentata nei termini dalle società “A.C. Cinisellese A.S.D.” (matricola 676149) e “Calcio Cinisello S.S.D.A.R.L.” (matricola 953668), a seguito della quale proseguirà l’attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. la società “Calcio Cinisello S.S.D.A.R.L.” (matricola 953668), partecipante alle seguenti competizioni: PRIMA CATEGORIA Girone M, JUNIORES UNDER 19 MILANO Girone C, COPPA LOMBARDIA PRIMA CTG Girone 35, COPPA LOMBARDIA JUNIORES PROV. Girone 14.

La Calcio Cinisello avrà il piacere di proseguire nel progetto sportivo avviato molti anni fa da associazioni nate sul territorio di Cinisello con lo sforzo di molte persone che credevano nello sport, la cui attività negli ultimi anni è proseguita come AC Cinisellese asd, la quale comprendeva anche la gestione del Centro Sportivo Crippa. Su un altro fronte procede il progetto “Crescere con il Multisport” che vede coinvolte le società ASD Rugby NordMilano Multisport, Calcio Cinisello ssd arl, FC Paderno Dugnano ssd arl in collaborazione con la Associazione Antes che si occupa di sviluppare e realizzare progetti ed iniziative a favore del benessere psicologico di giovani e delle famiglie con particolare attenzione alle difficoltà legate alle problematiche dell’adolescenza. In tale ambito è in fase di definizione un seminario/convegno per il giorno 25 novembre 2022 in orario serale, che probabilmente si terrà presso l’auditorium del Centro Pertini a Cinisello e che vedrà presenti diversi relatori, tra i quali psicologi dello sport. Ulteriore fronte riguarda la presenza su varie iniziative che prevedono la partecipazione congiunta a Bandi da parte della società/associazioni sportive ASD Rugby NordMilano Multisport, Calcio Cinisello ssd arl, FC Paderno Dugnano ssd arl oltre ad altri soggetti qualificati.