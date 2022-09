L'ex Inter e il fantasista della Roma firmano la prima vittoria dell'Italia al Torneo 8 Nazioni

Dopo la sconfitta di giugno con la Polonia, arriva la prima vittoria al Torneo 8 Nazioni per l'Italia Under 20. I ragazzi di Carmine Nunziata passano per 2-1 contro il Portogallo al termine di una partita vibrante, con gli Azzurrini bravi a portarsi sul 2-0 e con i lusitani che la riaprono nell'infuocato finale: ai gol di Casadei e Volpato risponde Renato Veiga, ma il penalty a 12 minuti dalla fine - oltre all'enorme recupero concesso - non basta al Portogallo per agguantare il pareggio.

CESARONE NAZIONALE



«È stata una partita tosta - ha ammesso l'allenatore Azzurro a figc.it - tra due squadre che hanno giocato un buon calcio e con tanta voglia di fare bene. Abbiamo fatto una grande gara, ad alta intensità, perché non è mai facile venire in Portogallo e vincere». Ad aprire le danze è stato Cesare Casadei, centrocampista che l'Inter ha ceduto al Chelsea, con uno dei suoi soliti colpi di testa dopo 18 minuti. Il raddoppio degli Azzurrini arriva al 20' della ripresa con il romanista Riccardo Volpato, appena entrato in campo al posto di Ambrosino, che rende vano il gol della bandiera dei lusitani. L'Italia Under 20 tornerà in campo nel Torneo 8 Nazioni il 17 novembre contro la Romania, mentre martedì la Nazionale di Nunziata sarà impegnata in una amichevole al Franco Ossola di Varese contro i pari età della Svizzera: la gara, che sarà trasmessa da RaiSport, si giocherà alle 17:30 di martedì 27 settembre.

IL TABELLINO

PORTOGALLO-ITALIA 1-2

RETI (0-2, 1-2): 18’ Casadei (I), 20’ st Volpato (I), 33’ st rig. Renato Veiga (P).

PORTOGALLO: Joao Carvalho; Joao Tomé, Rodrigo Veiga, Marques, Nazinho (34’ st Montoia), Renato Veiga, Gomes (34’ st Cabral), Neto (34’ st Abreu), Djaló (22’ st Santos), Fernandes (22’ st Marques), Semedo (22’ st Rodrigues). A disp. Esteves, Tavares, Mendonça, Muller, Ferreira. All. Bino.

ITALIA: Zacchi; Zanotti (1’ st Mulazzi), Fontanarosa, Degli Innocenti, Coppola (16’ st Fiumanò), Giovane, Fabbian, Ndour (16’ st Terracciano), Ambrosino (16’ st Volpato), Casadei, Cerri (16’ st Montevago, 44’ st Fazzini). A disp. Sassi, Passador, Casolari, Turicchia, Valente, Pieragnolo, De Nipoti. All. Nunziata.

ARBITRO: Ricardo Jorge Antunes Baixinho (Portogallo).

ASSISTENTI: Nuno Filipe Figueiredo Pires e Vasco Marques (Portogallo).

QUARTO UFFICIALE: Diogo Rosa (Portogallo).

ESPULSO: 39’ st Mulazzi (I).

AMMONITI: Fernandes (P), Zanotti (I), Joao Tomé (P), Ambrosino (I), Casadei (I), Giovane (I), Rodrigo Veiga (P), Zacchi (I).

IL CALENDARIO

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia 0-1

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA 1-2

17 novembre 2022: Romania-ITALIA

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania

LA CLASSIFICA