L'Italia Under 20 vince ancora: Montevago, Fabbian e De Nipoti stendono la Svizzera

Vittoria in Portogallo e vittoria in casa con la Svizzera. L'Italia Under 20 incanta: i ragazzi di Carmine Nunziata prima mandano al tappeto i lusitani nella seconda gara del Torneo 8 Nazioni, poi stendono gli elvetici con un sonoro 3-0 nell'amichevole giocata martedì pomeriggio al "Franco Ossola" di Varese. Una doppia uscita davvero positiva per i classe 2003 Azzurri: «Sono molto contento della prestazione dei ragazzi – dichiara Nunziata a figc.it – anche se all’inizio hanno un po’ sofferto l’aggressività della Svizzera ma, trovate le giuste misure, hanno imposto il loro gioco. Queste amichevoli sono importanti perché danno la possibilità di vedere nuovi giocatori e di conseguenza, la possibilità di allargare la rosa. Sono due gli elementi importanti: sicuramente i giocatori ma anche la capacità di assumere dei meccanismi di gioco che ci portano ad avere sul campo un atteggiamento propositivo. Facciamo questo perché a maggio avremo il Mondiale di categoria ed è fondamentale avere la possibilità di scelta perché, dati i playoff e playout nei diversi campionati, non sapremo quali risorse potranno essere utilizzate».

TRIS SECCO

Partita vibrante nella quale la Svizzera parte meglio, sfiorando il vantaggio una volta con Samba (Bellinzona) e due volte De Carvalho (Grasshopper), sulle quali è bravo Sassi a farsi trovare sul pezzo. A metà primo tempo piove sul bagnato, con Casadei e Fiumanò costretti al cambio, ma nel momento più complicato gli Azzurrini la sbloccano: assist visionario di tacco di Terracciano per Montevago, l'attaccante della Sampdoria entra in area e scarica in rete un destro potente per l'1-0. La Svizzera c'è e colpisce un atraversa con Sow, ma l'Italia nella ripresa la chiude: prima con Fabbian, che conclude con un destro nell'angolino basso un'azione in stile Barcellona rifinita da Volpato (3' st), poi con De Nipoti, che raccoglie l'assist di Ambrosino e firma il 3-0 con delizioso tocco sotto a scavalcare il portiere avversario. Il prossimo appuntamento per la Nazionale è fissato per il 21 novembre quando andrà in scena la partita contro la Repubblica Ceca per il Torneo 8 Nazioni.

Tommaso De Nipoti, attaccante della Primavera dell'Atalanta, supera il portiere svizzero con un tocco sotto e fissa il 3-0 finale (IZIO PHOTO)

IL TABELLINO

ITALIA-SVIZZERA 3-0

RETI: 36’ Montevago (I), 3’ st Fabbian (I), 30’ st De Nipoti (I).

ITALIA (4-3-1-2): Sassi (1’ st Passador); Zanotti (16’ st Mulazzi), Fiumanò (30’ Fontanarosa), Guarino (37’ st Palomba), Turicchia (1’ st Pieragnolo); Terracciano (16’ st Valente), Casolari (1’ st Degli Innocenti), Fazzini (37’ st Giovane); Casadei (26’ Fabbian, 37’ st Ndour); Volpato (16’ st Ambrosino), Montevago (1’ st De Nipoti). A disp. Zacchi, Cerri. All. Nunziata.

SVIZZERA (4-3-1-2): Hubel; Hodza, Sow (24’ st Jaquez), Amenda, Fontana (12’ st Wallner); Stroscio, Rupp (12’ st Schwegler), Golliard (12’ st Eberhard); De Carvalho (24’ st Chiappetta); Samba (1’ st Alounga), Muci (12’ st Hunziker). A disp. Loretz, Omeragic, Lurvink, Reichmuth, Sanches. All. Vanetta.

ARBITRO: Andrea Colombo (Italia).

ASSISTENTI: Alessandro Lo Cicero e Marco Trinchieri (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Alberto Santoro (Italia).