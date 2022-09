Su le mani Città di Segrate: La presentazione ufficiale delle squadre

Parole dolci quelle spese dal presidente Silvio Poli durante la presentazione di tutte le squadre gialloblù dello scorso 23 settembre: «Segrate per me è una famiglia, sono sposato con mia moglie da 38 anni e so bene che cos’è una famiglia, è un posto in cui si ride, si scherza e si sta bene ma a volte si piange ed è nei momenti di difficoltà che si vedono i veri valori della famiglia».





Il presidente ha poi continuato ringraziando le figure che costantemente sostengono la società: «Voglio ringraziare tanti dirigenti che aiutano la società come volontari e sono figure chiave per noi. Nel 2005 sono diventato presidente di Accademia Segrate dopo tre anni abbiamo avuto la possibilità di creare Città Di Segrate su un cardine fondamentale: questi ragazzi non sono oggetti ma sono soggetti, gli allenatori devono tenerlo ben presente; noi li allontaniamo dalle strade e li cresciamo con principi di altissimo livello».





La parola è poi passata all’assessore comunale Barbara Bianco: «Ci sono valori veri nelle società sane che si vedono e si percepiscono. Lo sport trasmette appunto valori, che condividiamo con enorme piacere. Devo un grazie particolare a Poli, che con la guerra in Ucraina è stato tra i primi a mettersi a disposizione, dovete essere orgogliosi dei vostri ragazzi»

Sono stati poi fatti i più sentiti ringraziamenti al responsabile del settore giovanile Pasquale Saladino che da anni è protagonista e riferimento del settore giovanile segratese.

TUTTE LE SQUADRE DEL CITTA' DI SEGRATE