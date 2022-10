Bolletta da 25 mila euro, l'appello disperato del presidente

Buongiorno, sono Angelo Frau, Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Cit Turin LDE, di Corso Francesco Ferrucci 63 in Torino.

Inizia così il suo appello alle istituzioni, e cioè al sindaco di Torino Lo Russo, all'assessore dello sport Carretta sempre del comune di Torino, alla presidenza della Regione Piemonte Cirio, Angelo Frau storico presidente di una delle storiche società del calcio subalpino, il CiT Turin, che in questi giorni si è visto recapitare due bollette riferite al mese di agosto per un totale di 25mila 244 euro e qualche centesimo. Un salasso.

«In riferimento alle due Bollette allegate di energia elettrica - prosegue Frau - desidero essere guidato come posso fare a pagarle, sono riferite al mese di agosto, come noto nel mese di agosto gli impianti sportivi sono chiusi, perciò si presume che il consumo sia meno e di conseguenza sperare che le bollette non siano così alte. Ma se queste fanno riferimento ad un solo mese (agosto appunto) sono a domandarmi quella di settembre? A quanto ammonta l’imponibile?»

E chiude con un «Datemi un suggerimento e ditemi come comportarmi, prima che il mio cervello vada in fumo».

La sua è una domanda che potremmo definire retorica perché quasi sicuramente cadrà nel vuoto, al massimo una telefonata di circostanza. La situazione richiede interventi immediati se non vogliamo evitare che gli impianti chiudano e tocca naturalmente alle istituzioni e alla politica.