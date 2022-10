Peluso alla Ramos: tripletta da centrale e in regalo due tute

Pianezza-Ciriè da un anno a questa a parte non è una partita comune, almeno per i 2007: la scorsa stagione infatti le due squadre si sono sfidate nell'ultima giornata di campionato, dove alla fine della fiera è uscito un pareggio per 2-2, che però è valso la salvezza diretta ai rossoblù di Garro, mentre i ragazzi di Peluso se la sono dovuta poi giocare con lo Charvensod nello spareggio playout.

Prestando invece l'attenzione sul campionato che è appena iniziato, le due squadre arrivavano da due momenti totalmente differenti: il Pianezza arrivava da una sconfitta per 2-1 in casa del Lucento, il Ciriè invece era reduce dalla prima vittoria stagionale per 3-0 contro il Quincitava. Questa partita dunque poteva risultare una nuova svolta per i ragazzi di Garro, ma alla fine a spuntarla è stata la squadra di Peluso, che è riuscita a ottenere 3 punti pesantissimi, con un 2-3 conquistato allo scadere.

LA PARTITA

Il match ha sorriso al Ciriè che è riuscito ad espugnare un campo tostissimo come quello del Pianezza: i ragazzi di Garro sono andati due volte in vantaggio, prima con Manuel Mereu su rigore, e poi con Michele Vurchio, ma in entrambi in casi sono stati recuperati da un solo ragazzo, DIEGO PELUSO, che da difensore centrale, stato autore di una prestazione superlativa, recuperando prima la rete di Mereu con un rigore perfetto, e poi quella di Vurchio, con un tiro al volo di mancino ancora più bello. Sembrava che il match potesse finire così, sul 2-2, ma Diego non ne ha voluto minimamente sapere, era la sua giornata, il suo momento, e così è stato: punizione allo scadere per il Ciriè, la palla viene messa in mezzo, e più in alto di tutti stacca proprio lui, Diego, che di testa la butta in porta, e fa esplodere tutto il suo popolo in una bolgia clamorosa: VITTORIA ALLO SCADERE E TRIPLETTA PER IL DIFENSORE!

I ragazzi di Vincenzo Peluso dopo la vittoria in rimonta sul Pianezza

IL GIUSTO PREMIO

Fare una tripletta decisiva da difensore centrale è sicuramente tanta roba, e proprio per questo Diego, ha ricevuto anche un regalo da sua mamma, vale a dire una tuta della Puma e una della Nike. Ma questa tripletta non è solo il giusto premio per Diego, ma anche per il suo allenatore, nonchè padre, che da gennaio ha visto la sua squadra sgretolarsi con diversi giocatori importanti che se ne sono andati via, e ha visto invece Diego e suo gemello Emanuele voler rimanere per amore del padre, nonostante le diverse offerte che entrambi hanno ricevuto. Con una squadra così rimaneggiata in pochi avrebbero scommesso sul Ciriè, ma invece l'unico a crederci è stato proprio il tecnico di questa squadra, Vincenzo Peluso, che al momento ha fatto registrare già 6 punti in campionato, e sembra non volersi fermare qui: «Diego era completamente indemoniato, perdevamo 1-0, dopo che hanno trasformato un calcio di rigore, poi anche noi abbiamo avuto l'occasione di pareggiarla con un penalty e Diego non l'ha sbagliato. Dopo il gol di Vurchio ho poi spostato Diego a centrocampo per farlo alzare, perchè nonostante sia difensore ha tanta tecnica, e lo ha dimostrato con il nostro secondo pareggio, ha fatto un gran gol con un gran tiro al volo di sinistro. In pieno recupero poi abbiamo voluto rischiare, e sulla punizione lui si è alzato in area, e l'ha messa di testa, e da quel momento non ci ho capito più niente, c'è stata una bolgia finale incredibile».

Diego Peluso, autore di una tripletta decisiva contro il Pianezza

«Tutto questo è stato un sogno per lui, che ha come suo idolo Sergio Ramos, e ogni volta lo vedeva segnare su rigore, e voleva farlo pure lui, solo che fino all'anno scorso avevo altri ragazzi che li calciavano, ma quest'anno li tira lui i rigori. Diego con questa tripletta ha fatto anche una bella sorpresa alla mamma, che non riesce a venire a vedere le partite, perché si preoccupa; fatto sta che lei era in giro, e sul gruppo era uscita la notizia della tripletta, e lei non ci credeva, tanto che ha chiamto il direttore che poi le ha confermato il tutto. Allora lei ha dovuto comprarle un regalo, anzi doppio, perché gli ha comprato sia una tuta della Nike, che della Puma. Io sinceramente, l'ho vissuta con le lacrimucce, un po' me ne sono scese, non solo perchè ha fatto tripletta mio figlio, ma anche proprio per la squadra, perchè è stata parecchio infangata, nessuno ci credeva, soltanto io ero convinto che potessimo fare i Regionali. Con questo suo gol nel finale ho pensato tutte queste cose qua, è una rivincita personale».