Muore a 25 anni dopo una partita di calcio, il ricordo dei compagni: «Giocheremo anche per te»

Sono passate più di due settimane da quella notte, ma - logicamente - le sensazioni sono ancora le stesse della mattina di venerdì 30 settembre, quando tutti sono venuti a conoscenza del fatto che Joao Vitor Marciano Rocha non fosse più tra noi. La tragedia che ha colpito la Settimo Milanese calcistica è ancora fresca nel cuore, nei ricordi e nella mente dei suoi affetti più cari, dei suoi compagni di squadra e di tutti quelli con cui Joao aveva a che fare. 25 anni appena compiuti, giocava nella Novella, formazione che milita nel Girone B di Terza categoria a Milano e dopo la partita di Coppa Lombardia a Bubbiano di giovedì 29 settembre non è più tornato a casa. Il giovane centrocampista brasiliano è stato infatti trovato senza vita nella sua macchina nei pressi di via Tassone a Pogliano Milanese, nel tragitto che lo avrebbe riportato alla sua abitazione.

"Joao Vitor 4: per sempre con noi" Con questa maglietta celebrativa l'intera squadra della Novella ha voluto ricordare il proprio compagno prima della partita contro la Longobarda 2010 a Sedriano

QUELLA NOTTE MALEDETTA



È giovedì 29 settembre e la Novella scende in campo a Bubbiano per l'ultima partita del proprio girone di qualificazione di Coppa Lombardia di Terza categoria. L'incontro finisce 2-2 e Joao gioca tutti i 90 minuti nel centrocampo della formazione dell'allenatore Ludovico Festa: nessun segnale particolare, niente di niente. Fatto sta che quella rimarrà l'ultima partita disputata dal giovane classe 1997 (aveva compiuto gli anni il 23 settembre). Tornando a casa, infatti, un arresto cardiaco lo colpisce mentre è alla guida della sua auto: si ferma nei pressi di via Tassone a Pogliano Milanese, vicinissmo alla sua abitazione. L'allarme scatta intorno a mezzanotte e mezza quando la sua macchina, ferma in mezzo alla strada, viene notata e segnalata: intervengono i mezzi di soccorso che lo portano in ospedale a Rho, ma i tentativi di rianimazione dei medici vanno a vuoto. Giovedì 6 ottobre alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio a Milano si è tenuta una veglia funebre prima che la salma tornasse in Brasile. Joao lascia due sorelle e la mamma Maristela Marques Marciano, che era in procinto di raggiungerlo in Italia: "JV" - così era soprannominato - aveva infatti trovato un lavoro fisso come corriere e stava per prendere in affitto una casa più grande, ad Arese, proprio per accoglierla.

VINCEREMO ANCHE PER TE

La mattina di venerdì è stata terribile per tutti. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la Settimo Milanese calcistica e non solo: numerosi gli attestati ricevuti da parte del mondo del calcio dilettantistico, che si è mobilitato anche con una colletta spontanea con l'intenzione di aiutare i genitori nei costi da sostenere per portare la salma di Joao in Brasile. La domenica successiva i suoi compagni della Novella, impegnati in trasferta sul campo della Longobarda lo hanno ricordato con il minuto di silenzio, con dei palloncini neri fatti volare nel cielo di Sedriano e con una maglietta celebrativa con il suo numero di maglia (il 4) e la scritta «Joao Vitor per sempre con noi». JV era tornato alla Novella quest'anno dopo aver già vestito la maglia della società del presidente Pompeo Re nel 2020: l'anno scorso aveva giocato nella Vighi 1967, a Vighignolo, sempre in Terza categoria, e nel suo passato - era in Italia da circa 10 anni - aveva indossato anche la casacca della Solese in Seconda categoria. «Joao diceva sempre - il ricordo del Team Manager, Eugenio Fioravanti - che questa squadra poteva vincere il campionato e ora noi vogliamo farlo per lui. Per noi è stato proprio un brutto colpo, mi vengono le lacrime agli occhi ancora adesso. Il gruppo è rimasto molto colpito da questa vicenda, io poi con lui mi ero sentito di continuo per le questioni del tesseramento, mai facile in questi casi. La sua morte mi ha toccato. Era un bravissimo ragazzo, si trovava bene con i suoi amici ed era anche un bel centrocampista: dettava i tempi della squadra ma poteva giocare anche mezz'ala, mi ricordava un po' Brozovic».

Joao Vitor e Jefferson Ferreira erano inseparabili e non mancavano di dimostrarselo a vicenda: con questa foto Jefferson ha voluto fargli un'ultima dedica sul proprio profilo Instagram (Clicca sulla foto per vedere il post)

L'ULTIMO ABBRACCIO



Il suo più grande amico era Jefferson Ferreira, anche lui brasiliano, di ruolo attaccante. Si trovavano bene in campo ma soprattutto nella vita di tutti i giorni, erano molto uniti: «Per me era come un fratello, anzi era più di un fratello. Ancora ora non riesco a credere a ciò che è successo: sono tutt'oggi sotto shock. Il giorno della partita ovviamente ero con lui ed è stata una serata come tutte le altre. Al fischio finale siamo andati insieme verso gli spogliatoi, che erano lontani dal campo: abbiamo camminato abbracciati commentando la partita, ed è stato l'ultimo abbraccio». Joao Vitor e Jefferson - che Joao chiamava "Fish" - erano inseparabili, tant'è che avevano giocato insieme sia alla Novella due anni fa che alla Vighi l'anno scorso, tornando poi insieme alla Novella quest'anno: «Ci volevamo bene - ricorda Jefferson - e ce lo dimostravamo tutti i giorni. Come quella volta che mi ha fatto una sorpresa venendomi a prendere in aeroporto. Ero andato in Brasile a vedere una partita della Nazionale e gli chiesi se poteva venirmi a prendere a Malpensa ma lui mi disse che proprio non riusciva: una volta arrivato me lo ritrovo davanti… Poi siamo andati insieme a vedere la sua nuova casa che avrebbe preso ad Arese e nella quale voleva portare anche sua mamma». Quella casa rimarrà vuota. A differenza del cuore di tutti quelli che hanno conosciuto Joao Vitor. Quello rimarrà pieno: di ricordi e di momenti da portare sempre con sé.