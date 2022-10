Dopo 25 anni in panchina lascia il calcio e va in Nepal a scalare una montagna da quasi 6000 metri

Non saranno il sequel di “Sette anni in Tibet”, ma le cinque settimane in Nepal di Fabio Bartesaghi sono state comunque indimenticabili. Ma andiamo con ordine: il mandellese, dopo 25 anni in panchina, l'anno scorso ha detto basta col calcio. «Ho iniziato a Mandello, con Scuola Calcio, Esordienti, Giovanissimi, Juniores e il primo campionato vinto. - racconta l'ex tecnico - Poi sono andato a Civate, coi Giovanissimi, e alla Luciano Manara, prima Giovanissimi e poi Allievi. Lì c'è stata una chiamata anche dall'Atalanta, dove ho fatto due anni di corso e diversi stage». Indelebili alcuni ricordi: «Ad alcune serate venivano grandi allenatori: Prandelli, Mondonico,... - le giovanili orobiche infatti erano già di alto livello - Ho allenato Pazzini e Montolivo, allora Primavera».

Bartesaghi ai tempi dell'Atalanta

I TRAGUARDI

Ma le soddisfazioni continuano: «Sono stato all'Atletico Lecco, dove ho vinto il campionato Allievi, e poi al Galbiate, dov'ero il responsabile del settore giovanile e allenatore degli Allievi. Poi Atletico Civate e Nibionno, con la Juniores, e un'esperienza in prima squadra con l'Ellese. Infine l'Arcadia Dolzago, due anni di Juniores Regionale, e in conclusione la Pontelambrese. Oltre ad allenare Giovanissimi e Juniores, là ero responsabile delle giovanili e con la Juniores ho vinto il trofeo più prestigioso per un allenatore: la Coppa Lombardia. Quello è stato un po' il fiore all'occhiello, ma dopo 25 anni mi sembrava giusto dire stop, anche perché forse, dopo una vittoria così, mancavano le motivazioni. Sono tornato a Mandello da DS e ho concluso nel mio paese», anche se l'esperienza arancioblù è stata sofferta.

L'allenatore con in mano il trofeo della Coppa Lombardia vinto a Ponte Lambro

UN'AVVENTURA IN ALTA QUOTA

Non sono stati tuttavia anni buttati, bensì di preparazione per una grande avventura: il Nepal. «Quando ho lasciato il mondo del calcio ho detto: 'pensa più a te stesso'. Oscar (Ongania, ndr) mi ha proposto questa idea e ci siamo preparati per due anni. Abbiamo quindi scalato il Paldor Peak, vetta di 5800 metri. Una cosa unica. Lì hai proprio il tuo limite e sei in gioco tra la vita e la morte». Bartesaghi non nasconde infatti la paura: «L'abbiamo avuta. Di giorno si camminava sempre, ma di notte eravamo in una tenda con scariche e bufere. - e la grande fatica - Abbiamo fatto tutto senza bombole, ma da 4800 ai 6000 metri fai cinque passi e devi rifiatare quasi un minuto. È stata durissima». Il Nepal non è però il passato: «Stiamo costruendo una casa chiamata 'Mandell bass' che ospiterà un bivacco, senza scopo di lucro, gestito da uno dei nostri sherpa. Torneremo il più spesso possibile».

Lo striscione della casa in costruzione

L'ULTIMA RIFLESSIONE

Il calcio allenato non è tra i pensieri di Bartesaghi invece: «Il calcio è proprio lo stress di preparare gli allenamenti, mentre il Nepal è tutto l'opposto. Per il calcio oggi non ho gli stimoli giusti e concludo poiché se faccio le cose voglio farle bene». Ritiro non significa disinteresse però: «Sono legato alle squadre che ho allenato. Negli altri campionati, come la Seconda Categoria, c'è la Lecco Alta che è una squadra costruita secondo me per vincere». Infine, un pensiero al settore giovanile: «Sono stato per fortuna sempre in grosse società, dove si lavorava per la crescita del calciatore. Contava vincere, ma soprattutto far uscire dei giocatori finiti. In questi anni però molto è cambiato. Una volta i bambini avevano proprio la voglia di giocare, mentre adesso spesso si allenano controvoglia. Poi la cosa che mi ha dato più fastidio è la mancanza di voglia di mettersi in gioco. Non è più il calcio che conoscevo io, e allora è meglio lasciare spazio ai giovani».