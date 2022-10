Emergenza arbitri, non è finita: sospese le gare di ben tre gironi della categoria

La nuova stagione sembrava iniziata con il piede giusto, anzi giustissimo, per i Provinciali di Milano. Invece, a poco più di un mese di distanza dall'inizio delle competizioni, la Delegazione si è vista costretta a sospendere e rinviare le gare di ben tre dei quattro gironi di Under 16 in programma questo weekend. Le motivazioni che hanno spinto a tale decisione le si può quasi definire come annose, dato che risalgono ormai alla passata stagione, quella 2021-2022 e che hanno coinvolto proprio le categorie giovanili del meneghino nel provinciale. Si tratta infatti ancora una volta dell'inconsistente e insufficiente numero di arbitri, un problema che almeno apparentemente sembrava essere stato superato e che però è tornato a colpire con una certa pericolosità.

Il Comitato, infatti, attraverso una breve nota sul suo sito ufficiale nel pomeriggio dello scorso 26 ottobre, ha comunicato di aver dato luogo a quanto comunicato dall'AIA. Il massimo organo arbitrale, infatti, ha disposto alla Delegazione Provinciale di Milano la sospensione delle gare del 29-30 ottobre della categoria Under 16 per i Girone F, G e H. Restano invece come da programma per i 2007 le partite del Girone E, che dunque a meno di clamorosi scossoni andranno tranquillamente in scena. Le partite valide dunque per la 6° giornata dei restanti tre gironi, invece, come da comunicato andranno recuperate giovedì 8 dicembre 2022 con gli stessi orari come da campionato. Su quest'ultimo punto, però, il CRL ha tenuto a specificare la possibilità di accordi di modifica presentabili entro il 29 novembre.

Un colpo che non ci voleva, perché all'apertura dei battenti solamente un mese fa sembravano esserci dei presupposti ben diversi rispetto alla passata stagione. Ora, al momento la situazione non richiama quasi per niente quella vissuta, ma è chiaro che ci spinga a chiederci se l'emergenza arbitri sia mai veramente finita.