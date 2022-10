Club Milano, si presenta il nuovo direttore generale Antonio Erario

Antonio Erario è il nuovo direttore generale di Club Milano. Il clima di accoglienza non distoglie il nuovo dg dalle sfide che lo attendono alla guida della società, che l'anno scorso ha ottenuto il Premio Giovani in Eccellenza. Squadre giovani, le più giovani dei gironi, e tanta voglia di crescere sono gli ingredienti iniziali della nuova avventura dirigenziale di Erario, che tenterà di inserirsi a pieno titolo nella scia positiva della società. In una nota ufficiale del Club Milano, il presidente Guido Marrone esprime tutta la sua contentezza per l'arrivo del nuovo dirigente: «Oggi la società si arricchisce di un ulteriore elemento a cui sono particolarmente legato perché ne ho testato la competenza e la grandissima intelligenza».

GLI OBIETTIVI DEL NUOVO DIRIGENTE

Il Club Milano è in crescita, i numeri parlano chiaro: tre centri sportivi a Pero, Corsico e Milano Carassai e 700 atleti che indossano la maglia con «rispetto ed educazione», come ricorda con soddisfazione Marrone. In questo contesto di espansione, il nuovo acquisto alla dirigenza dovrà confrontarsi innanzitutto con questioni relative alle partnership, con l'obiettivo di dare continuità all'attività sportiva. Investimenti privati e legami a 360 gradi sono per Erario i primi elementi per assicurare una collaborazione che dia ai ragazzi le condizioni migliori per esprimere il loro talento in campo. Il tema degli sponsor è tornato durante l'evento per la presentazione di una nuova collaborazione, quella con la società Beyfin, specializzata nella distribuzione di GPL. Il presidente ha inoltre ringraziato i main sponsor presenti, come Vista Vision, Imoon e Geotecnica, ricordando che «è grazie a loro se quest’anno siamo riusciti a non gravare ulteriormente sulle famiglie dei ragazzi del nostro settore giovanile. È anche in virtù della loro generosità se il progetto del Club può continuare a crescere».

Il neo-direttore è pronto per questa sfida e si congratula con la società per essere una realtà competitiva e ben organizzata: «Ho sposato questo progetto perché non è facile trovare realtà così strutturate nei dilettanti. Magari in alcune situazioni peccheremo di inesperienza ma alla fine contano i risultati. Sono molto contento di essere in questa società».

NUOVE INIZIATIVE

Uno dei temi su cui si fonda la nuova stagione del Club Milano è certamente l'integrazione tra la prima squadra e il settore giovanile. Proprio a questo scopo, il 16 ottobre alcuni tesserati classe 2015 sono entrati in campo mano nella mano dei giocatori dell'Eccellenza, impegnati in uno scontro di vertice contro Castello Cantù. Ai bambini è stato poi chiesto di restare sugli spalti per tifare i loro compagni più grandi: vista la vittoria portata a casa da Club Milano si potrebbe dire che il tifo delle giovanili porta bene! L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dai ragazzi dell'Eccellenza. Il capitano, Andrea Monzani, ha infatti commentato la partita sottolineando l'energia fondamentale pervenuta dai piccoli tifosi durante il match: «Ci ha fatto enormemente piacere e ci ha dato carica sentire il loro tifo in tribuna è stato bello. Quando facevo parte del settore giovanile avrei voluto vivere giornate così e spero che ci saranno altre occasioni per coinvolgere i bambini».