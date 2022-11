’Sviene’ in area, si sveglia, si rialza miracolosamente e segna un gol storico!

Italiani brava gente e popolo di attori e simulatori? Quante volte abbiamo visto applicata ‘l’etichetta’ ai nostri giocatori, accusati spesso di esagerare contatti di gioco, presunti colpi di reazione e falli a gioco fermo? Per una ‘moda’ mitigata dall’innovazione tecnologica, vedi VAR, e sanzioni rischiose (il cartellino giallo per un tuffo in area non si nega a nessuno…) ma che ha trovato illustri bersagli più o meno a ragione.



Dalle imitazioni più o meno riuscite di Neymar a quell’immagine indelebile dello sguardo di Busquets, del Barcellona, nella famosa sfida contro l’Inter in Champions League, che, stramazzato al suolo dopo un presunto colpo, guarda con l’occhiolino come proseguire nella teatralità del gesto a seconda della reazione dell’arbitro (per la cronaca arriva il secondo giallo che costò a Thiago Motta il rosso nella ‘mitica’ sfida del 2010 preludio al Triplete), sembrano ‘quasi nulla’ in confronto a quanto realizzato da Leah Pais, giocatrice e attaccante della squadra di calcio femminile dell’Università di Pittsburgh, le Panthers.

La calciatrice infatti, si è resa assoluta protagonista della sfida del campionato americano universitario dell’NCAA dove la squadra di Pittsburgh partecipava per la prima volta nella sua storia. Un debutto che, anche grazie all’impresa della calciatrice, è diventata virale a livello planetario non tanto per l’importanza della vittoria, della partita e del gol segnato ma per il modo in cui Leah Pais ha portato la sua squadra ad un risultato storico.

ain't never seen a 'call an ambulance but not for me' goal before but i am HOWLING pic.twitter.com/zhAEOUIFjd — ugh (@838_carlisle) November 13, 2022







Nella sfida contro le rivali della squadra di Buffalo infatti, l’attaccante delle Panthers è stata immortalata in un video che racconta quegli istanti finali del match e il suo gol che ha portato la sua squadra nella storia: mai infatti la squadra aveva partecipato al campionato nazionale e mai ovviamente aveva vinto una partita su tale palcoscenico. E che per la prima volta nella storia approda al secondo turno come testa di serie. Un gol, quello di Leah Pais, che l’ha resa idolo assoluto dei tifosi di casa ma che, grazie al video diffuso su Twitter da un giornalista americano, la sta facendo diventare una star a livello planetario. Il motivo? Beh, basta guardare le immagini…



Al minuto 85’ della sfida tiratissima tra le Panthers di Pittsburgh e la squadra di Buffalo infatti, si vede Leah Pais che, dopo un leggero contrasto in area si lascia cadere a terra come ‘folgorata’, alla ricerca di un fischio dell’arbitro per un rigore che non arriva. La giocatrice rimane qualche secondo a terra, quasi a sembrare ‘svenuta’ dal contatto. L’unicità della scena però, sta nel suo proseguimento e conclusione. Quando la giocatrice, dopo qualche rotolamento e falso svenimento si rende conto che l’arbitro non ha fischiato e non fischierà, si accorge che le compagne di squadra hanno recuperato il pallone e stanno costruendo un’azione pericolosa. Tanto basta per il ‘miracolo’...

Leah Pais infatti, quando vede che la compagna sta per crossare da sinistra, si rialza immediatamente e, ovviamente dimenticata dai difensori della squadra avversaria per rotolamento in area, in beata solitudine e a due metri dalla porta, insacca di testa il gol che vale la storia. Per lei e per la sua squadra. Italiani brava gente e popolo di simulatori? Forse bisognerebbe dire che abbiamo fatto scuola…