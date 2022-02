Barabino cala il poker, Ahmed e Grimaldi danno qualità

Tanto spettacolo e tanti gol al centro sportivo del Villapizzone dove la squadra di casa ha sfidato il Bonola. Sono dieci le reti segnate nei tre tempi ed entrambe le squadre hanno disputato una grande partita. A scamparla è proprio il Villapizzone, con risultato finale di 8-2. Dopo qualche minuto di timidezza nei primi minuti le squadre alzano il ritmo e si comincia a giocare da subito un calcio veloce, divertente e travolgente. Da apprezzare la grande qualità di Gabriele Dumes ad inizio partita, che ha permesso al Bonola di riversarsi in avanti con grinta. Il primo ad avere una grande occasione è Federico Grimaldi, con un colpo di testa con alto coefficiente di difficoltà e che finisce fuori di poco. Le progressioni offensive di Gabriele Dumes chiamano tutta la squadra all'attacco: arrivato vicino alla porta cerca la rete, ma Leonardo Di Maio è attento e gli chiude lo specchio con una parata spettacolare.

LA ZAMPATA DI GRIMALDI SBLOCCA IL RISULTATO

A sbloccare il risultato è Federico Grimaldi, che sfrutta la respinta di Luca Gattone con le mani per insaccare da vero opportunista. Nel secondo tempo c'è tanta voglia da parte del Bonola di fare bene e si entra subito in campo con ritmi molto alti. I padroni di casa però ci provano con insistenza ed Emanuele Brocchieri trova il gol della giornata con un'azione personale clamorosa: se ne va sulla sinistra con un gioco di gambe e di destro sul primo palo mette in rete. Luca Gattone con le sue parate incanta il centro sportivo, salvando anche sulla grande conclusione di Pablo Barabino. Matteo Crea si inventa il gol al 13' del secondo tempo: raccoglie un pallone vagante e di prima intenzione calcia di piattone infilando il pallone sotto la traversa. Pablo Barabino ci mette soltanto una decina di minuti a firmare un poker incredibile: destro e sinistro; segna una doppietta con entrambi i piedi in un minuto nel terzo tempo. Al 3' raccoglie il pallone dopo un rimpallo e calcia forte trovando l'angolo; neanche sessanta secondi più tardi dalla stessa posizione calcia di mancino, questa volta ad incrociare sul secondo palo, trovando un altro gol da fenomeno. Il Bonola non lascia mai il campo e trascinato anche dalle gemelle Chiara ed Elisa Pedoto prova a riversarsi in avanti. Alla fine è Jacopo Ardini a trovare un bellissimo gol: grande palla in avanti di Martino Vasapolli e l'esterno al volo di Ardini finisce in porta. Mohamed Ahmed riesce a dare tanta qualità al palleggio, è bravo a giocare nello stretto e sfrutta la sua fisicità per fare la differenza. Bravissimo al 9' del terzo tempo a stoppare e trasformare in gol un pallone importantissimo servitogli da un ottimo Tommaso Motta. Pablo Barabino si fa ancora vedere con un gol ancora al volo e ancora di destro, dalla stessa posizione degli altri due: determinante sulla fascia sinistra da vero esterno d'attacco; grande prova per lui. Partecipa anche Valerio Mirabella alla lista dei marcatori: notevole tiro piazzato ad infilarsi sotto la traversa. Pablo Barabino non si accontenta della tripletta e all'ultimo minuto di partita sfrutta un'ottima ripartenza in velocità per correre verso la porta e mettere ancor una volta il timbro con uno splendido gol piazzato. La partita ha regalato emozioni e ha fatto vedere un calcio piacevole e corretto.

Mirabella, Brocchieri e Grimaldi: a segno nella partita dei pulcini

IL TABELLINO

VILLAPIZZONE-BONOLA 8-2

RETI: 11’ Grimaldi (V), 4’ st Brocchieri (V), 13’ st Crea (B), 3’ tt Barabino (V), 4’ tt Barabino (V), 8’ tt Ardini (B), 9’ tt Ahmed (V), 10’ tt Barabino (V), 12’ tt Mirabella (V), 14’ tt Barabino (V).

VILLAPIZZONE: Di Maio, Barabino, Brocchieri, Ahmed, Mirabella, Grimaldi, Meschi, Motta, Baratelli. All. Busin.

BONOLA: Gattone, Ardini, Dumes, Labbozzetta, Pedoto, Pedoto, Crea, Franchi, Vasapolli. All. Silvestrini.