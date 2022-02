Le pagelle: Moussa show, Murino dal dischetto, ottanta minuti per crederci

Termina 4-3 tra Orione e Real Trezzano: a spuntarla, gli ospiti, dopo una partita giocata al massimo da parte di entrambe le formazioni. A più riprese, la gara sembra chiudersi e riaprirsi, grazie alla maestria e all'audacia dei ventidue scesi in campo, che non hanno mollato per un istante le redini del gioco e hanno cercato di rendere dura la vita degli avversari. ORIONE Mauromicali 6.5 Svolge un buon lavoro, le sue uscite e i suoi riflessi pronti danno ulteriore sicurezza alla squadra Perna 7 Sulla fascia fa tutto lui, porta avanti le azioni in maniera leggiadra e senza paura,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con