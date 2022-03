Lot travolge la Don Bosco con una doppietta, Toselli completa il tris per la Torinese

In questo sabato pomeriggio è andato in scena un avvincente match, ricco di emozioni e giocate inaspettate fino allo scadere del tempo! La Torinese in trasferta del tecnico Gianluca Chessa vince e si porta a casa la terza vittoria consecutiva, confermando così la quinta posizione in classifica raggiunta nella scorsa giornata di campionato. La sfida in casa della Don Bosco Rivoli si è chiusa per 0-3, immancabile la doppietta dell'attaccante numero 9 Roberto Lot. «Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei, questa meritata vittoria conferma la solidità della squadra che abbiamo creato. La partita, aldilà del risultato, è stata molto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con