Astesano e Torre fanno quello che vogliono, il Gassino torna alla vittoria contro un buon CNH

Dopo un inizio di anno spumeggiante, ma a secco di successi, il Gassino batte 2-0 in trasferta il Cnh Industrial. Decisivi per la meritata vittoria dei rossoblù i gol di Astesano dal dischetto e di Torre in contropiede, ma con una prova di gruppo che ha convinto ancora una volta. Da segnalare su tutte la prestazione di Alessandro Curione, di rado titolare nello scacchiere di De Martino, ma bravissimo a farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Gli ospiti del Gassino avevano ricominciato il campionato con il piglio giusto, malgrado i punti all'attivo fossero meno rispetto a quelli raccolti nelle...

