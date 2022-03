Margherita Vaccarino blinda la porta: «Ora vogliamo vincere la fase finale», le ragazze di Borri ci sanno fare!

Nella semifinale dei Playoff con la Sampdoria, valida per il campionato Under 17 Femminile, il Torino scende in campo da favorita e non delude le aspettative. Le "Torelle" sono riuscite a trasformare in oro ogni pallone a loro disposizione, dimostrando di saper reggere meravigliosamente la pressione della maglia che indossano. Una partita che richiedeva l'attenzione ed il coraggio di tutta la squadra, e le ragazze non si sono fatte cogliere impreparate. Molti meriti vanno anche alle blucerchiate, che sono rientrate dall'intervallo con un atteggiamento completamente diverso da quello che si è visto nel primo tempo. Nonostante la superiorità tecnica dimostrata...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con